Может одним залпом разрушить несколько кварталов — у россиян появилось новое оружие

Новые пусковые установки россиян. Фото: TASS

В последние несколько недель россияне начали применять новое оружие. Теперь на вооружении в России есть пусковые установки "Дракон".

Об этом сообщило издание Welt.

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Чем опасно новое оружие россиян

Каждая пусковая установка "Дракона" способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Она может стрелять ракетами на расстояние до 15 километров, из-за чего украинские FVP не могут ее успешно атаковать.

По данным издания, TOС-3 является оружием прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры и городские кварталы: один залп может превратить несколько кварталов города в руины.

Напомним, у Украины уже есть баллистические беспилотники и ракеты дальнобойностью до трех тысяч километров. По словам экс-главы службы внешней разведки Николая Малумужа, с помощью этих снарядов можно атаковать даже российский Урал. Новое оружие поможет Украине уничтожать объекты в тылу РФ.

Также мы сообщали о том, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют развитию военно-промышленного комплекса России.