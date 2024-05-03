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Может одним залпом разрушить несколько кварталов — у россиян появилось новое оружие

3 мая 2024 00:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Может одним залпом разрушить несколько кварталов — у россиян появилось новое оружие
Новые пусковые установки россиян. Фото: TASS
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В последние несколько недель россияне начали применять новое оружие. Теперь на вооружении в России есть пусковые установки "Дракон".

Об этом сообщило издание Welt.

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Скриншот статьи Welt

Чем опасно новое оружие россиян

Каждая пусковая установка "Дракона" способна запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Она может стрелять ракетами на расстояние до 15 километров, из-за чего украинские FVP не могут ее успешно атаковать.

По данным издания, TOС-3 является оружием прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры и городские кварталы: один залп может превратить несколько кварталов города в руины.

Напомним, у Украины уже есть баллистические беспилотники и ракеты дальнобойностью до трех тысяч километров. По словам экс-главы службы внешней разведки Николая Малумужа, с помощью этих снарядов можно атаковать даже российский Урал. Новое оружие поможет Украине уничтожать объекты в тылу РФ.

Также мы сообщали о том, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, которые способствуют развитию военно-промышленного комплекса России.

война
оружие
война в Украине
Россия

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