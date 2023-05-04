Чи здатен ворог на ривок: окупанти готуються до повторного наступу

Окупанти готують бронетехніку до наступу. Фото: РосЗМІ

За тотальним очікування українського контрнаступу зі всіма його позитивними наслідками для нас і негативними — для ворога, переважна більшість українців ледь не повністю забула, що ми має справу з сильним і підступним ворогом.

Попри всі заяви Генштабу ЗСУ про значні втрати у лавах окупантів і нанесення йому ударів по тиловим базам і складам, слід пам’ятати, що за армією РФ стоїть величезна країна з такими ж самими ресурсами. А отже ворог у будь-який момент, як він полюбляє казати, "може повторити" свою атаку в будь-якому місці фронту.

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Метеозалежні

Командування російських окупаційних військ може розпочати другий етап свого контрнаступу. І статися це може вже в першій декаді травня, коли підсохне грунт на полях і дорогах.

"Варто нагадати, що наші західні партнери вважають, що росіяни також, як і ми, накопичують, свої технічні можливості, щоб їх використати як тільки стабілізуються й стануть більш сприятливими погодні умови", — зазначив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

За його словами, перспектива розвитку ситуації "паралельного" наступу цілком ймовірна.

"Десь у першій декаді травня грунт просохне до такого стану, що його можна буде використовувати для переміщення колісної бронетехніки та танків і тоді може щось розпочатися", — припустив Селезньов.

Про небезпеку, яка насувається з боку росіян, попереджає українців і координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці були здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", — сказав американський генерал в інтерв’ю Голосу Америки.

Ворога недооцінювати не треба

"Такий розвиток подій ймовірний", — висловлює свою думку військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Адже заява Кірбі, додає він, це — спростування слів очільника Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, який говорить про те, що російські війська перейшли до оборони.

За словами Снєгирьова, це вже не перший випадок, коли наші західні партнери вимушені спростовувати такого роду сентенції. Адже нещодавно була подібна заява Генсека НАТО Єнса Столтенберга з приводу того, що не варто недооцінювати Росію, у неї достатньо оперативних резервів. Також лунала заява британського міністра оборони Бена Волеса про те, що контрнаступ то добре, і він матиме успіх, але, тим не менш, війна продовжиться в наступному році.

"Тобто три заяви в один час спростовують сентенції, що росіяни перейшли до оборони та перелякалися українського контрнаступу", — сказав Снєгирьов.

Можемо впевнено казати, додав він, що слова окремих посадовців, що, мовляв, російський зимовий контрнаступ провалився, не відповідає дійсності.

Чи є у агресора можливості до атак

У цьому зв’язку варто зазначити, що навіть останні повідомлення Генштабу ЗСУ говорять, що ворог веде атакуючі дії відразу на трьох або п'яти ділянках. При цьому у нього є тактичні просування. А отже ні про яку оборону, ні про який провал з його боку це не свідчить.

"До слова, дедлайни про захоплення росіянами Донецької області до 31 березня ставив не Путін, а чомусь ставив Буданов", — нагадав військовий аналітик.

Щодо можливостей ворожих контрнаступів, то погодні умови стримують обидві сторони від більш активних дій. Але незважаючи на них тиск іде одночасно по всьому фронту. Для цього ворогом перекинуто достатньо свіжих підрозділів.

Цікаво, що вороже командування кидає у бій не регулярні війська, а найбільше підготовлені спецпідрозділи.

Так, на Бахмутському напрямку діє 106-та дивізія ПДВ з Тули, в Авдіївці введено підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії, які вважаються більш боєздатними.

"Вони атакують одночасно на трьох ділянках, включаючи фланги. Відповідно є просування в районі Красногорівки та Опитного. У Мар'їнці тривають важкі бої, і у ворога є певні просування в районі населеного пункту Побєда", — констатував Снєгирьов.

До того ж на Вугледарський напрямок перекинуто підрозділи 14-ї бригади спецпризначення, які намагаються прорватися в бік Курахового. У ворога і там є певні успіхи в просувані.

Як пояснює Снєгирьов, пауза на цьому напрямку обумовлена тим, що росіяни почали зносити місто з лиця землі.

"Тобто вони врахували досвід попередніх невдалих атак, коли Сили оборони розстрілювали їхні підрозділи з багатоповерхівок, тому вони вирішили знести ці багатоповерхівки", — поділився інформацією Снєгирьов.

Найнебезпечніший напрямок

Водночас військовий експерт вважає, що Лиманський напрямок сьогодні є найбільш небезпечним, і ворог там має певні тактичні успіхи.

Зокрема, пояснює Снєгирьов, просування окупантів спостерігається у так званому Серебрянському лисництві.

Там зосереджена найбільш боєздатна російська військова "солянка": 3-я 24-та бригади спецпризначення, 76-та повітряно-десантна, 90-та танкова дивізії, 144-та і 3-тя мотострілецькі дивізії, і начебто ще підтягнули 89-ту повітряно-десантну дивізію. На додаток все це посилено так званим 2-м Армійським корпусом ЛНР.

Солдати армії РФ Фото: РосЗМІ

Також зафіксовано передислокацію в район Білогорівки окремого танкового батальйону "Август", 85-ту бригаду і так званий "Барс-12".

В результаті саме на Лиманському напрямку спостерігається найбільша інтенсивність ворожого ураження наших позицій реактивною та ствольною артилерією.

Разом з тим у ворога спостерігається активна зміна тактики по всіх напрямках з інтенсивним використанням важких вогневих систем "Солнцепьок", якими окупанти намагаються випалювати наші підрозділи.

Між тим на Куп'янському напрямку, який донедавна вважався стабільним, є просування окупантів вглибину української території до одного кілометра.

Росіяни готуються. Але наразі погодні умови заважають їм активно задіяти і гусенічну і колісну бронетехніку. Між тим інтенсивність боїв є досить високою. Тому не виключається, що агресор буде їх посилювати у травні у вигляді превентивних дій, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ.

"Таким чином агресор намагається нав'язати нам свій характер ведення бойових дій на лінії зіткнення", — заключив Снєгирьов.

