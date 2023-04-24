У Білому домі спрогнозували, коли росіяни можуть піти в наступ

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters

З покращенням погодних умов в Україні російські сили можуть піти у наступ на кількох напрямках. США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб ЗСУ мали всі можливості для власного контрнаступу.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

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Коли росіяни можуть піти в наступ

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці були здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести", — розповів Кірбі.

Він додав, що США розвивають усі потужності, які надають Україні.

Кірбі перелічив потреби ЗСУ на сьогодні, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

"Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також", — розповів представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.