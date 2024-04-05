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Можлива ядерна війна — у Конгресі заявили, що Салліван застерігає від допомоги Україні

5 квітня 2024 03:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Можлива ядерна війна — у Конгресі заявили, що Салліван застерігає від допомоги Україні
Радник президента США Джейк Салліван. Фото: Білий дім
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван боїться допомагати Україні настільки, наскільки вона цього потребує. Причиною є його переживання, що Росія може завдати ядерного удару по Штатах у випадку "великої" підтримки Києва.

Про це заявив член Палати представників Майкл Маккол в інтерв'ю Puck.

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"Джейк надто обережний. Він дуже боязкий. І він купився на ідею, що якщо ми дамо їм занадто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх", — сказав політик.

Він додав, що вважає і президента США дуже обережним у питанні допомоги Україні. Маккол назвав Джо Байдена та Джейка Саллівана "свого роду однодумцями".

"Але я просто думаю, що Салліван був надто боязким, надто обережним. І все занадто провокативно. Але найбільш божевільна річ – що усе, про що він хвилювався, вже погоджено, ми це передаємо. Просто цього занадто мало і занадто пізно", — продовжив він.

Загальну реакцію США на повномасштабну війну Росії проти України він оцінив як "дуже скромну".

Маккол зазначив, що чинний держсекретар Ентоні Блінкен на початку повномасштабної війни виступав за передачу "МІГів" Україні. Тому, за словами політика, гальмують надання допомоги саме Салліван і Байден.

"Я був поруч з ним одразу після вторгнення, він цілковито підтримував передачу МіГів. Це не він. На мою думку, це Джейк Салліван і Білий дім. Це дуже боязка реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або в справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі, — сказав Маккоул.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен також заявив, що Україна має прогрес у реформах, які потрібні для вступу до НАТО.

Тим часом, країни НАТО нададуть України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть гроші на боєприпаси, ракети, бронетехніка та безпілотники.

США
Джейк Салліван
війна в Україні
Росія
ядерна війна

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