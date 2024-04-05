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Возможна ядерная война — в Конгрессе заявили, что Салливан предостерегает от помощи Украине

5 апреля 2024 03:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Возможна ядерная война – в Конгрессе заявили, что Салливан предостерегает от помощи Украине
Советник президента США Джейк Салливан. Фото: Белый дом
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан боится помогать Украине настолько, насколько она в этом нуждается. Причиной его переживания является то, что Россия может нанести ядерный удар по Штатам в случае "большой" поддержки Киева.

Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол в интервью Puck.

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"Джейк слишком осторожен. Он очень робок. И он купился на идею, что если мы дадим им слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Поэтому что это изменило бы правила игры для всех", — сказал политик.

Он добавил, что считает и президента США очень осторожным по вопросу помощи Украине. Маккол назвал Джо Байдена и Джейка Салливана "своего рода единомышленниками".

"Но я просто думаю, что Салливан был слишком робок, слишком осторожен. И все слишком провокативно. Но самая безумная вещь — что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это передаем. Просто этого слишком мало и слишком поздно", — продолжил он.

Общую реакцию США на полномасштабную войну России против Украины он оценил как "очень скромную".

Маккол отметил, что действующий госсекретарь Энтони Блинкен в начале полномасштабной войны выступал за передачу "МИГов" Украине. Поэтому, по словам политика, тормозят оказание помощи именно Салливану и Байдену.

"Я был рядом с ним сразу после вторжения, он полностью поддерживал передачу МиГив. Это не он. По-моему, это Джейк Салливан и Белый дом. Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты или в деле, или нет. Не останавливайся на полпути, — сказал Маккоул.

Напомним, Энтони Блинкен также заявил, что Украина имеет прогресс в реформах, необходимых для вступления в НАТО.

Между тем, страны НАТО предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут деньги на боеприпасы, ракеты, бронетехника и беспилотники.

США
Джейк Салливан
война в Украине
Россия
ядерная война

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