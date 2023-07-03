Які штрафи передбачені за порушення військового обліку — точні суми

Військовозобов'язаний уточнює військово-облікові дані у ТЦК. Фото: google.com

Усі без виключення військовозобов'язані мають як права, так і визначені законом обов'язки, за недотримання яких передбачене покарання. Зокрема, один з головних обов'язків — дотримання правил військового обліку у ТЦК та СП військовозобов'язаними, призовниками та резервістами.

Про них детально розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо в інтерв'ю Армія Inform.

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Які дані необхідно подавати до ТЦК СП

Згідно з п. 23 постанови Кабінету Міністрів України №1487, призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні надавати ТЦК та СП такі дані та повідомляти про їх зміни:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата та місце народження;

стать;

реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про громадянство;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про зайнятість;

відомості про сімейний стан особи;

відомості про членів сім'ї, а також дітей;

відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників;

відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно зниклою;

відомості щодо визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності;

місце проживання та перебування;

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про стан здоров'я, що збирають з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності;

відомості про наявність чи відсутність судимості;

відомості про розгляд судом кримінальної справи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації;

відцифроване обличчя особи.

Як підкреслив Фітьо, для точного військового обліку країни та її обороноздатності вкрай важливо, щоб військовозобов'язаний, призовник, резервіст подавав лише правдиву інформацію з цих пунктів.

Військовий облік усіх призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться за місцем їх проживання. Повідомляти чи передати нові дані потрібно впродовж семи днів після зміни тієї чи іншої інформації.

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Яке загрожує покарання за порушення військового обліку

Відповідно до статті 210-1 "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено покарання у вигляді штрафу.

Штрафи за порушення військового обліку наступні:

для фізичних осіб відповідальних осіб за ведення військового обліку — від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень) ;

; для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень).

Також за повторне порушення впродовж року, штрафи для громадян збільшуються від 3 400 до 5 100 гривень, а для посадових осіб — від 5 100 до 8 500 гривень.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 235 КУпАП справи про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і, відповідно, справи щодо порушення правил військового обліку (як складової такого порушення) розглядають ТЦК та СП.

Таким чином керівники ТЦК мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил військового обліку і накладати адміністративні стягнення.

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