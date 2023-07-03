Какие штрафы предусмотрены за нарушение военного учета — точные сумы

Военнообязанный уточняет военно-учетные данные в ТЦК. Фото: google.com

Все без исключения военнообязанные имеют как права, так и определенные законом обязанности, за несоблюдение которых предусмотрено наказание. В частности, одна из главных обязанностей — соблюдение правил военного учета в ТЦК и СП военнообязанными, призывниками и резервистами.

О них подробно рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо в интервью Армия Inform.

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Согласно п. 23 постановления Кабинета Министров Украины №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны предоставлять ТЦК и СП такие данные и сообщать об их изменениях:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сведения о гражданстве;

сведения об образовании и специальности;

сведения о занятости;

сведения о семейном состоянии лица;

сведения о членах семьи, а также детях;

сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно пропавшим;

сведения о признании лица недееспособным или возобновлении дееспособности;

место жительства и пребывания;

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения о состоянии здоровья, собираемые с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

сведения о привлечении к уголовной ответственности;

сведения о наличии или отсутствии судимости;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации;

лицевая цифра.

Как подчеркнул Фитьо, для точного военного учета страны и ее обороноспособности крайне важно, чтобы военнообязанный, призывник, резервист предоставлял только правдивую информацию из этих пунктов.

Военный учет всех призывников, военнообязанных и резервистов ведется по месту их проживания. Сообщать или передать новые данные нужно в течение семи дней после смены той или иной информации.

Военнообязан в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Какое грозит наказание за нарушение военного учета

В соответствии со статьей 210-1 "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрено наказание в виде штрафа.

Штрафы за нарушение военного учета:

для физических лиц ответственных лиц за ведение военного учета — от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен) ;

; для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен).

Также за повторное нарушение в течение года штрафы для граждан увеличиваются от 3 400 до 5 100 гривен, а для должностных лиц — от 5 100 до 8 500 гривен.

Следует отметить, что согласно ст. 235 КУоАП дела о нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и соответственно дела о нарушении правил военного учета (как составляющей такого нарушения) рассматривают ТЦК и СП.

Таким образом, руководители ТЦК имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил военного учета и налагать административные взыскания.

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