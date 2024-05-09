Самохідна артилерійська установка 2С19 Мста-С, характеристики, хто використовує

САУ "Мста-С" російської окупаційної армії. Фото: росЗМІ

Українські захисники регулярно знищують на театрі воєнних дій різноманітну військову техніку російського окупаційного контингенту. Одними із найважливіших об’єктів є артилерійські установки, які обстрілюють позиції Сил оборони України. Про самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Радянська зброя для пострадянських часів

Самохідна артилерійська установка "Мста-С" стала однією із останніх розробок в історії артилерійської військової техніки Радянського Союзу. Точніше, розробляти її почали ще в середині 70-х, перший дослідний екземпляр з’явився на світ 1983 року, в період чергового загострення у Холодній війні, але на озброєння радянської армії САУ 2С19 надійшла 1989 року.

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Світ же дізнався про "Мсту-С" уже після розпаду СРСР, у липні 1992-го, під час авіасалону в місті Жуковський під Москвою. Тож у всіх військових конфліктах, до яких Радянський Союз мав певну причетність (перш за все — у афганській війні), ця техніка не встигла взяти участь.

Втім, це не завадило уже російському військово-промисловому комплексу продовжувати роботу над цією технікою. Модернізація цієї самохідної гаубиці традиційно розпочалася відразу після того, як армія СРСР отримала перші зразки "Мсти-С".

Під впливом НАТО

Цікаво, що одним із поштовхів до подальшої роботи над САУ 2С19 став Північноатлантичний альянс. Як відомо, на початку 90-х країни-члени НАТО ухвалили "Спільний меморандум щодо балістики". Саме у цьому меморандумі було домовлено про перехід на новий 155-міліметровий стандарт для гаубиць.

Це означало, що російська артилерія серйозно відстає від натівських аналогів. Саме тому в Росії розпочалися роботи над варіантом 2С19М "Мста-СМ" (ця техніка має ще й інший індекс — 2С33). Згодом з’явилися ще три модифікації цієї самохідної гаубиці.

Втім, максимальна дальність стрільби у всіх модифікацій самохідки "Мста" практично однакова:

високоточними боєприпасами — 25 кілометрів;

осколочно-фугасними снарядами — 25-30 кілометрів;

активно-реактивними осколочно-фугасними снарядами — 29-41 кілометр.

Калібр у чотирьох із п’яти варіантів 2С19 — 152,4 мм. Тільки у експортного варіанту 2С19М1-155, як видно із індексу — калібр уніфікований із натівським. Також однаковим є боєзапас гаубиці — 50 пострілів.

Які країни мають на озброєнні "Мсту-С"

Основним експлуатантом "Мсти-С", звісна річ, є Російська Федерація. Станом на 2024 рік сухопутні війська російської армії мали на озброєнні 300 екземплярів 2С19, а ще 150 – зберігалися на складах. Крім того, 36 САУ використовувалися береговими військами російського ВМФ.

Другим найбільшим оператором цієї гаубиці є Венесуела, яка отримала 49 одиниць "Мста-С". А от третя — це Україна. У Збройних сил нашої держави станом на 2024 рік було на озброєнні 35 таких самохідних артилерійських установок.

Також "Мсту-С" використовують Азербайджан, Грузія і навіть Ефіопія, яка ще з радянських часів має тісні зв’язки із Кремлем. Це якщо говорити про офіційний експорт. Та відомо, скажімо, про те, що Китай налагодив випуск таких же гаубиць без ліцензії. Принаймні, частина систем була вкрадена та нелегально скопійована у російських партнерів.

У яких війнах брали участь САУ 2С19

Як вже було сказано, "Мста-С" не встигла повоювати у афганській країні. Тож першим серйозним, бойовим застосуванням цієї техніки відзначилася Перша чеченська війна. Використовували ці гаубиці, звісно ж, російські федеральні війська. Також Кремль використав установки 2С19 під час наступної військової кампанії у Чечні.

А от про можливе використання "Мсти-С" у війні 08.08.08 проти Грузії достеменно невідомо. Хоча на території цієї південнокавказської держави вели бойові дії підрозділи 58-ої армії РФ, а у її складі числилося аж 70 гаубиць 2С19.

За межами пострадянського простору відомо про використання російської військової техніки під час ефіопсько-еритрейського конфлікту. "Мста-С" перебувала на озброєнні армії Ефіопії, є дані про мінімум 10 одиниць такої техніки, яка била по позиціях еритрейських військ.

Цікаво, що під час тієї війни використання самохідної гаубиці радянського виробництва виявилося найефективнішим. Пояснювалося це дуже просто – еритрейці, які не бачили, звідки до них прилітають снаряди, розцінювали ці удари ефіопських ворогів як авіабомбардування. Це поширило панічні настрої серед еритрейськихв військових і допомогло Ефіопії здобути низку перемог.

Активно використовуються САУ 2С19 "Мста-С" і у російсько-українській війні, причому з обох сторін — як українськими захисниками, так і російськими окупантами. Але про це Новини.LIVE розкажуть в окремому матеріалі.