Самоходная артиллерийская установка 2С19 Мста-С, кто использует, характеристики

САУ "Мста-С" российской оккупационной армии. Фото: росСМИ

Украинские защитники регулярно уничтожают на театре военных действий всевозможную военную технику российского оккупационного контингента. Одними из важнейших объектов являются артиллерийские установки, обстреливающие позиции Сил обороны Украины. О самоходной гаубице 2С19 "Мста-С" читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Советское оружие для постсоветских времен

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" стала одной из последних разработок в истории артиллерийской военной техники Советского Союза. Вернее разрабатывать ее начали еще в середине 70-х, первый опытный экземпляр появился на свет в 1983 году, в период очередного обострения в Холодной войне, но на вооружение советской армии САУ 2С19 поступила в 1989 году.

Читайте также:

Мир же узнал о "Мсте-С" уже после распада СССР, в июле 1992-го, во время авиасалона в городе Жуковский под Москвой. Поэтому во всех военных конфликтах, к которым у Советского Союза была определенная причастность (прежде всего в афганской войне), эта техника не успела принять участие.

Впрочем, это не помешало российскому военно-промышленному комплексу продолжать работу над этой техникой. Модернизация этой самоходной гаубицы традиционно началась сразу же после того, как армия СССР получила первые образцы "Мсты-С".

Под влиянием НАТО

Интересно, что одним из толчков к дальнейшей работе над САУ 2С19 стал Североатлантический альянс. Как известно, в начале 90-х страны-члены НАТО приняли "Совместный меморандум по баллистике". Именно в этом меморандуме было договорено о переходе на новый 155-миллиметровый стандарт для гаубиц.

Это означало, что российская артиллерия всерьез отстает от натовских аналогов. Именно поэтому в России начались работы над вариантом 2С19М "Мста-СМ" (эта техника имеет еще и другой индекс — 2С33). Впоследствии появились еще три модификации этой самоходной гаубицы.

Впрочем, максимальная дальность стрельбы у всех модификаций самоходки "Мста" практически одинакова:

высокоточными боеприпасами — 25 километров;

осколочно-фугасными снарядами — 25-30 километров;

активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами — 29-41 километр.

Калибр в четырех из пяти вариантов 2С19 – 152,4 мм. Только по экспортному варианту 2С19М1-155, как видно из индекса. калибр унифицирован с натовским. Также одинаковым является боезапас гаубицы — 50 выстрелов.

Какие страны имеют на вооружении "Мсту-С"

Основным эксплуатантом "Мсты-С", конечно, является Российская Федерация. По состоянию на 2024 год сухопутные войска российской армии имели на вооружении 300 экземпляров 2С19, а еще 150 хранились на складах. Кроме того, 36 САУ использовались береговыми войсками российского ВМФ.

Вторым крупнейшим оператором этой гаубицы является Венесуэла, которая получила 49 единиц "Мста-С". А вот третья — это Украина. У Вооруженных сил нашего государства по состоянию на 2024 год было на вооружении 35 таких самоходных артиллерийских установок.

Также "Мсту-С" используют Азербайджан, Грузия и даже Эфиопия, еще с советских времен имеющая тесные связи с Кремлем. Это если говорить об официальном экспорте. Но известно, скажем, о том, что Китай наладил выпуск таких же гаубиц без лицензии. По крайней мере часть систем была украдена и нелегально скопирована у российских партнеров.

В каких войнах участвовали САУ 2С19

Как уже было сказано, "Мста-С" не успела повоевать в афганской стране. Итак, первым серьезным, боевым применением этой техники отличилась Первая чеченская война. Использовали эти гаубицы, конечно же, российские федеральные войска. Также Кремль использовал установки 2С19 во время предстоящей военной кампании в Чечне.

А вот о возможном использовании "Мсты-С" в войне 08.08.08 против Грузии неизвестно. Хотя на территории этого южнокавказского государства вели боевые действия подразделения 58-й армии РФ, а в ее составе числилось 70 гаубиц 2С19.

За пределами постсоветского пространства известно об использовании российской военной техники во время эфиопско-эритрейского конфликта. "Мста-С" находилась на вооружении армии Эфиопии, есть данные о минимум 10 единицах такой техники, которая била по позициям эритрейских войск.

Интересно, что во время войны использование самоходной гаубицы советского производства оказалось самым эффективным. Объяснялось это очень просто — эритрейцы, не видевшие, откуда к ним прилетают снаряды, расценивали эти удары эфиопских врагов как авиабомбардировки. Это распространило панические настроения среди эритрейских военных и помогло Эфиопии одержать ряд побед.

Активно используются САУ 2С19 "Мста-С" и в российско-украинской войне, причем с обеих сторон — как украинскими защитниками, так и российскими оккупантами. Но об этом Новини.LIVE расскажут в отдельном материале.