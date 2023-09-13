МЗС Румунії надсилає Росії "рішучий протест": через падіння уламків викликають посла РФ
Після атаки росіян на портову інфраструктуру Одеської області на Дунаї, в Румунії вже втретє за місяць виявили уламки дрона. Через це МЗС Румунії викликало посла РФ.
Про це пише Digi 24.
Міністерство закордонних справ знову надсилає Росії "рішучий протест" проти "порушення повітряного простору Румунії", після того як фрагменти безпілотника, знайдені на площі в кілька десятків метрів у Тулчі, розпізнали.
"На тлі ідентифікації 13 вересня 2023 року нових фрагментів безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російською армією, розсіяних на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тульча, МЗС повторює свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії", — йдеться у повідомленні.
Румунія повідомила про інцидент НАТО. Також МЗС викликатиме посла РФ.
"Міністерство закордонних справ терміново викличе главу дипломатичного представництва Російської Федерації", — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, на території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину.
Також стало відомо, що в Румунії під час обстрілу Одеської області оголосили повітряну тривогу.