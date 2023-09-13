МЗС Румунії надсилає Росії "рішучий протест": через падіння уламків викликають посла РФ

Глава Міністерства закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Фото: МЗС Румунії

Після атаки росіян на портову інфраструктуру Одеської області на Дунаї, в Румунії вже втретє за місяць виявили уламки дрона. Через це МЗС Румунії викликало посла РФ.

Про це пише Digi 24.

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Міністерство закордонних справ знову надсилає Росії "рішучий протест" проти "порушення повітряного простору Румунії", після того як фрагменти безпілотника, знайдені на площі в кілька десятків метрів у Тулчі, розпізнали.

"На тлі ідентифікації 13 вересня 2023 року нових фрагментів безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російською армією, розсіяних на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тульча, МЗС повторює свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії", — йдеться у повідомленні.

Румунія повідомила про інцидент НАТО. Також МЗС викликатиме посла РФ.

"Міністерство закордонних справ терміново викличе главу дипломатичного представництва Російської Федерації", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, на території Румунії виявили уламки дронів, якими атакували Одещину.

Також стало відомо, що в Румунії під час обстрілу Одеської області оголосили повітряну тривогу.