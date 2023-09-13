МИД Румынии посылает России "решительный протест": из-за падения обломков вызывают посла РФ
После атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.
Об этом пишет Digi 24.
Министерство иностранных дел снова посылает России "решительный протест" против "нарушения воздушного пространства Румынии", после того как фрагменты беспилотника, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, опознаны.
"На фоне идентификации 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного используемым российской армией, рассеянных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тульча, МИД повторяет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии", — говорится в сообщении.
Румыния сообщила об инциденте НАТО. Также МИД будет вызывать посла РФ.
"Министерство иностранных дел срочно вызовет главу дипломатического представительства Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Напомним, на территории Румынии обнаружили обломки дронов, которыми атаковали Одесщину.
Также стало известно, что в Румынии во время обстрела Одесской области была объявлена воздушная тревога.