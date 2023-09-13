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МИД Румынии посылает России "решительный протест": из-за падения обломков вызывают посла РФ

13 сентября 2023 23:45
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Валерия Пержун
редактор
МИД Румынии посылает России "решительный протест": из-за падения обломков вызывают посла РФ
Глава Министерства иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Фото: МИД Румынии
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

После атаки россиян на портовую инфраструктуру Одесской области на Дунае, в Румынии уже в третий раз за месяц обнаружили обломки дрона. Поэтому МИД Румынии вызвал посла РФ.

Об этом пишет Digi 24.

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Министерство иностранных дел снова посылает России "решительный протест" против "нарушения воздушного пространства Румынии", после того как фрагменты беспилотника, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, опознаны.

"На фоне идентификации 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного используемым российской армией, рассеянных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тульча, МИД повторяет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии", — говорится в сообщении.

Румыния сообщила об инциденте НАТО. Также МИД будет вызывать посла РФ.

"Министерство иностранных дел срочно вызовет главу дипломатического представительства Российской Федерации",  отметили в ведомстве.

Напомним, на территории Румынии обнаружили обломки дронов, которыми атаковали Одесщину.

Также стало известно, что в Румынии во время обстрела Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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