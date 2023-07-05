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На Черкащині судді оголосили підозру через виправдовування агресії РФ

5 липня 2023 11:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Черкащині судді оголосили підозру через виправдовування агресії РФ
Затримання голови одного із районних судів Черкаської області. Фото: ДБР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голові одного із районних судів Черкащини оголосили підозру. Її підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України і окупації української території.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Українські правоохоронці, зокрема, ДБР та СБУ, зібрали інформацію про антиукраїнську діяльність голови одного із районних судів Черкаської області.

Зокрема, ця особа виправдовувала російську окупацію Кримського півострову.

Відомо, що вона часто відвідувала захоплений росіянами Крим, причому навіть після початку повномасштабної війни. Зокрема, вона святкувала у Криму Новий 2023 рік.

Також ця працівниця судової гілки влади виправдовувала повномасштабну війну, розв’язану Росією проти України.

Крім того, вона заявляла, що Маріуполь обстрілювали не російські, а українські війська.

Підозра і стаття

Зібравши матеріали, працівники Офісу Генерального прокурора та ДБР за оперативного супроводу СБУ оголосили голові суду підозру.

Її звинуватили у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За цією статтею судді загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що учора, 4 липня, був скерований до суду обвинувальний вирок щодо одного з київських блогерів, який також виправдовував агресію Росії проти України.

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