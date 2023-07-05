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В Черкасской области судье объявили подозрение из-за оправдания агрессии РФ

5 июля 2023 11:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Черкасской области судье объявили подозрение из-за оправдания агрессии РФ
Задержание главы одного из районных судов Черкасской области. Фото: ДБР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главе одного из районных судов Черкасской области объявили подозрение. Ее подозревают в оправдывании российской агрессии против Украины и оккупации украинской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Украинские правоохранители, в частности, ДБР и СБУ, собрали информацию об антиукраинской деятельности главы одного из районных судов Черкасской области.

В частности, этот человек оправдывал российскую оккупацию Крымского полуострова.

Известно, что она часто посещала захваченный россиянами Крым, причем даже после начала полномасштабной войны. В частности, она праздновала в Крыму Новый 2023 год.

Также эта работница судебной ветви власти оправдывала полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины.

Кроме того, она заявляла, что Мариуполь обстреливали не российские, а украинские войска.

Подозрение и статья

Собрав материалы, сотрудники Офиса Генерального прокурора и ГБР при оперативном сопровождении СБУ объявили главе суда подозрение.

Ее обвинили в оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенной должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По этой статье судье грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что вчера, 4 июля, был направлен в суд обвинительный приговор в отношении одного из киевских блогеров, также оправдывавшего агрессию России против Украины.

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