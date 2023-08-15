На Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу
Окупанти під ранок завдали масових ударів по кількох регіонах України. Внаслідок обстрілу Черкаської області одне з міст залишилось без води.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Що відомо про обстріл Черкаської області
Під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкаській області.
"Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", — повідомив голова ОВА.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання.
"Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", — зазначив Табурець.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі було чутно вибухи: регіон під обстрілом РФ.
Також обстрілів зазнала Львівська область: ОВА показала наслідки ворожої атаки.