На Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу

Обстріл на Черкащині 8 червня. Ілюстративне фото: ОВА

Окупанти під ранок завдали масових ударів по кількох регіонах України. Внаслідок обстрілу Черкаської області одне з міст залишилось без води.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкаській області.

"Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", — повідомив голова ОВА.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання.

"Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", — зазначив Табурець.

Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі було чутно вибухи: регіон під обстрілом РФ.

Також обстрілів зазнала Львівська область: ОВА показала наслідки ворожої атаки.