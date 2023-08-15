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На Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу

15 серпня 2023 07:58
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Валерія Пержун
редактор
На Черкащині ворожа ракета поцілила по території медзакладу
Обстріл на Черкащині 8 червня. Ілюстративне фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти під ранок завдали масових ударів по кількох регіонах України. Внаслідок обстрілу Черкаської області одне з міст залишилось без води. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкаській області.

"Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу", — повідомив голова ОВА.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає. Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання.

"Частина міста наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби", — зазначив Табурець.

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Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі було чутно вибухи: регіон під обстрілом РФ.

Також обстрілів зазнала Львівська область: ОВА показала наслідки ворожої атаки.

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