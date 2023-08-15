В Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения

Обстрел в Черкасской области 8 июня. Иллюстративное фото: ОВА

Оккупанты под утро нанесли массовые удары по нескольким регионам Украины. В результате обстрела Черкасской области один из городов остался без воды.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Под утро враг нанес ракетные удары по Черкасской области.

"В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения", — сообщил председатель ОВА.

Пострадавших в результате обстрела нет. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения.

"Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы", — отметил Табурец.

Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним, ранее в Запорожье были слышны взрывы: регион под обстрелом РФ.

Также обстрелы потерпели Львовская область: ОВА показала последствия вражеской атаки.