В Черкасской области вражеская ракета попала по территории медучреждения
Оккупанты под утро нанесли массовые удары по нескольким регионам Украины. В результате обстрела Черкасской области один из городов остался без воды.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Что известно об обстреле Черкасской области
Под утро враг нанес ракетные удары по Черкасской области.
"В частности, в Смеле ракета поразила территорию частного предприятия. Еще одна попала по территории медучреждения", — сообщил председатель ОВА.
Пострадавших в результате обстрела нет. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения.
"Часть города без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы", — отметил Табурец.
Напомним, ранее в Запорожье были слышны взрывы: регион под обстрелом РФ.
Также обстрелы потерпели Львовская область: ОВА показала последствия вражеской атаки.