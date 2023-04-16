На Чернігівщині люди прийшли святити паску до зруйнованої росіянами церкви

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити свої Великодні кошики до церкви, зруйнованої війною. Населений пункт перебував під окупацією.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Відомо, що село Лукашівка перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня.

У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.

У липні громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. А сьогодні, 16 квітня, місцеві жителі прийшли освятити свої Великодні кошики у руїни храму.

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Люди прийшли святити великодні кошики до церкви, яку знищили росіяни. Фото: Reuters

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проходить церковне богослужіння, яке очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на церковній службі та розповіли, яка ситуація на території Києво-Печерської лаври.