На Чернігівщині люди прийшли святити паску до зруйнованої росіянами церкви
Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити свої Великодні кошики до церкви, зруйнованої війною. Населений пункт перебував під окупацією.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Великдень серед руїн
Відомо, що село Лукашівка перебувало під російською окупацією 21 день — його звільнили наприкінці березня.
У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.
У липні громада проголосувала за перехід до Православної церкви України. А сьогодні, 16 квітня, місцеві жителі прийшли освятити свої Великодні кошики у руїни храму.
Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проходить церковне богослужіння, яке очолив предстоятель ПЦУ Епіфаній.
Кореспонденти Новини.LIVE побували на церковній службі та розповіли, яка ситуація на території Києво-Печерської лаври.