Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви arrow

В Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви

16 апреля 2023 11:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Жители села Лукашевка в Черниговской области пришли посвятить свои Пасхальные корзины в церковь, разрушенную войной. Населённый пункт находился под оккупацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Пасха среди руин

Известно, что село Лукашевка находилось под российской оккупацией 21 день — его освободили в конце марта.

В Вознесенской церкви россияне устроили штаб и склад боеприпасов. После освобождения села от россиян в церкви были обнаружены тела расстрелянных людей.

В июле община проголосовала переход в Православную церковь Украины. А сегодня, 16 апреля, местные жители пришли освятить свои Пасхальные корзины в руины храма.

Пасха
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters
Пасха
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters
Пасха
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters
Пасха
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters
Пасха
Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит церковное богослужение, которое возглавил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Корреспонденты Новини. Live побывали на церковной службе и рассказали, какая ситуация на территории Киево-Печерской лавры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB