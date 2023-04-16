В Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Жители села Лукашевка в Черниговской области пришли посвятить свои Пасхальные корзины в церковь, разрушенную войной. Населённый пункт находился под оккупацией.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Известно, что село Лукашевка находилось под российской оккупацией 21 день — его освободили в конце марта.

В Вознесенской церкви россияне устроили штаб и склад боеприпасов. После освобождения села от россиян в церкви были обнаружены тела расстрелянных людей.

В июле община проголосовала переход в Православную церковь Украины. А сегодня, 16 апреля, местные жители пришли освятить свои Пасхальные корзины в руины храма.

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Люди пришли святить пасхальные корзины в церковь, которую уничтожили россияне. Фото: Reuters

Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит церковное богослужение, которое возглавил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Корреспонденты Новини. Live побывали на церковной службе и рассказали, какая ситуация на территории Киево-Печерской лавры.