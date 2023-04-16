В Черниговской области люди пришли святить паску к разрушенной россиянами церкви
Жители села Лукашевка в Черниговской области пришли посвятить свои Пасхальные корзины в церковь, разрушенную войной. Населённый пункт находился под оккупацией.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Пасха среди руин
Известно, что село Лукашевка находилось под российской оккупацией 21 день — его освободили в конце марта.
В Вознесенской церкви россияне устроили штаб и склад боеприпасов. После освобождения села от россиян в церкви были обнаружены тела расстрелянных людей.
В июле община проголосовала переход в Православную церковь Украины. А сегодня, 16 апреля, местные жители пришли освятить свои Пасхальные корзины в руины храма.
Напомним, на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит церковное богослужение, которое возглавил предстоятель ПЦУ Епифаний.
Корреспонденты Новини. Live побывали на церковной службе и рассказали, какая ситуация на территории Киево-Печерской лавры.