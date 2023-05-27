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"На черзі нові санкційні пакети проти РФ": звернення Зеленського

27 травня 2023 21:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"На черзі нові санкційні пакети проти РФ": звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів про нові санкції проти Росії, які він підписав. Так, санкції зачеплять 200 компаній та 51 фізичну особу.

Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.

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Санкції проти Росії

За словами Зеленського, йдеться про підприємства, які контролюють війну та осіб, які керують цими компаніями. Не всі вони діють у межах території терористичної держави, деякі з них здійснюються в інших країнах. Проте, всі вони зазнають глобального тиску.

"Поступово ми збираємо всеосяжну інформацію про тих, хто робить свій внесок в агресію, чи то прямо, чи опосередковано. Кожен із них буде заблокований, а українські санкції або вже узгоджені, або будуть узгоджені з санкціями світової спільноти, яка прагне свободи", — сказав Зеленський.

Зеленський уточнив, що коли Росія вступала у цей конфлікт, вони сприймали світ як своє відображення у дзеркалі.

"Вони припускали, що всі інші так само цинічні. Як вони й припускали, так само зневажають людей, як це роблять керівники Росії. Однак світ виявився іншим — він допомагає нам боротися за життя. Ті, хто протистоїть світу, стануть знедоленими. Росія нічого не виграє, але втратить усе, включаючи тих, хто досі намагається підтримати її у цьому конфлікті", — додав Президент України.

Разом з тим, Зеленський пообіцяв і надалі вводити нові санкції проти РФ, і на черзі вже є нові санкційні пакети.

Нагадаємо, що 27 травня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язана із залізницею та транспортними послугами, а також виробники зброї та електроніки.

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