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"На очереди новые санкционные пакеты против РФ": обращение Зеленского

27 мая 2023 21:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"На очереди новые санкционные пакеты против РФ": обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые санкции против РФ, которые он подписал. Так, санкции коснутся 200 компаний и 51 физического лица.

Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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По словам Зеленского, речь идет о предприятиях, которые контролируют войну и лица, которые управляют этими компаниями. Не все они действиют в пределах территории террористического государства, некоторые из них осуществляются в других странах. Однако, все они подвергаются глобальному давлению. 

"Постепенно мы собираем всеобъемлющую информацию о тех, кто вносит свой вклад в агрессию, будь то прямо или опосредованно. Каждый из них будет заблокирован, а украинские санкции либо уже согласованы, либо будут согласованы с санкциями мирового сообщества, стремящегося к свободе", — сказал Зеленский.

Зеленский уточнил, что когда Россия вступала в этот конфликт, они воспринимали мир как свое отражение в зеркале. 

"Они предполагали, что все остальные так же циничны. Как они и предполагали, так же презирают людей, как это делают руководители России. Однако мир оказался иным — он помогает нам бороться за жизнь. Те, кто противостоит миру, станут отверженными. Россия ничего не выиграет, но потеряет все, включая тех, кто до сих пор пытается поддержать ее в этом конфликте", — добавил Президент Украины.

Вместе с тем, Зеленский пообещал и дальше вводить новые санкции против РФ и на очереди уже есть новые санкционные пакеты.

Напомним, что 27 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.

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