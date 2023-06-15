На дні Каховського водосховища знайшли рештки унікальної церкви, яку малював Шевченко

Церква, яку намалював Тарас Шевченко. Фото: nikopolnews

Поблизу Нікополя, на дні Каховського водосховища, яке зміліло внаслідок підриву Каховської дамби, знайшли рештки церкви. Цю унікальну споруду малював відомий Тарас Шевченко та писав Олександр Довженко.

Про це повідомляє nikopolnews.

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Що відомо про церкву

Як з'ясувалося, понад 70 років Покровська Січова церква була під водою. Її відвідував і малював у свій час Тарас Шевченко та згадував у своїх творах Олександр Довженко.

Відомо, що в 1734-1775 роках на місці сучасного села Покровське існувала Нова Січ, яка була створена після повернення Війська Запорозького низового під російський протекторат внаслідок підписання Лубенського договору.

Січ була містом — фортецею, яке оточував вал та палісади. Вона складалася з трьох частин: передмістя, брами і Коша — головного укріплення, де довкола січового майдану розташовувались 38 куренів. Між цими куренями, затокою Уступ та річкою Підпільною розмістився Внутрішнй Кіш або Паланка відділений стіною від Зовнішнього Коша. На Паланці знаходились будинки кошового отамана та січової старшини, військова канцелярія, скарбниця, будинки духовенства, а також соборна Січова церква Покрови Божої Матері.

Як відомо, Катерина II 4 червня 1775 року зруйнувала Нову Січ, а Покровська Січова церква була дуже пошкоджена та пограбована офіцерами-дворянами, солдатами і донськими козаками.

Місцевим мешканцям таки вдалося врятувати дещо зі старої церкви і передати в нову — кам’яну. А проіснувала кам’яна церква до 1954 року, коли була затоплена водами Каховського водосховища.

У 50-ті роки XX ст. не тільки церква, а й саме Покровське частково опинилося під водами штучного Каховського моря — принаймні нижні його вулиці.

Тарас Шевченко малював цервку

Тарас Григорович Шевченко відвідав Покровське у 1843 році. Зокрема, він малював церкву Покрови. Також Кобзар цікавився козацьким краєм. Зібраний матеріал використав згодом у своїх творах, зокрема у поемі "Сліпий", "Розрита могила" та інших.

Святопокровська січова церква. Фото: bizslovo

Що писав про церкву Довженко

Відомий письменник Олександр Довженко писав про церкву 1954 року, коли розповідав про затоплення історичних місць новим тоді Каховським морем.

"… Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти літ не вірю у Бога і відтоді не був у церкві. Але у селі Покровському я пошкодував, що Бога нема. Мені страшенно захотілося, аби він з’явився хоча би на п’ять хвилин і, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога у тебе не зменшилося. Зменшилося краси", — писав він.

Нагадаємо, Бельгія виділила 3,5 млн євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.