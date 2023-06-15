На дне Каховского водохранилища нашли останки уникальной церкви, которую рисовал Шевченко

Церковь, которую нарисовал Тарас Шевченко. Фото: nikopolnews

Вблизи Никополя, на дне Каховского водохранилища, смелевшего в результате подрыва Каховской дамбы, нашли остатки церкви. Это уникальное сооружение рисовал известный Тарас Шевченко и писал Александр Довженко.

Об этом сообщает nikopolnews.

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Что известно о церкви

Как выяснилось, более 70 лет Покровская Сечевая Церковь была под водой. Ее посещал и рисовал в свое время Тарас Шевченко и упоминал в своих произведениях Александр Довженко.

Известно, что в 1734-1775 годах на месте современного села Покровское существовала Новая Сечь, созданная после возвращения Войска Запорожского низового под российский протекторат в результате подписания Лубенского договора.

Сечь была городом — крепостью, окружавшей вал и палисады. Она состояла из трех частей: пригород, ворота и Коша — главного укрепления, где вокруг сечевой площади располагались 38 шалашей. Между этими шалашами, заливом Уступ и рекой Подпольной разместился Внутренний Кош или Паланка отделенный стеной от Внешнего Коша. На Паланке находились дома кошевого атамана и сечевой старшины, военная канцелярия, казна, дома духовенства, а также соборная Сечевая церковь Покрова Божией Матери.

Как известно, Екатерина II 4 июня 1775 разрушила Новую Сечь, а Покровская Сечевая церковь была сильно повреждена и ограблена офицерами-дворянами, солдатами и донскими казаками.

Местным жителям удалось спасти кое-что из старой церкви и передать в новую — каменную. А просуществовала каменная церковь до 1954 года, когда была затоплена водами Каховского водохранилища.

В 50-х годах XX в. не только церковь, но и самое Покровское частично оказалось под водами искусственного Каховского моря — по крайней мере, нижние его улицы.

Тарас Шевченко рисовал церковь

Тарас Григорьевич Шевченко посетил Покровское в 1843 году. В частности, он рисовал церковь Покрова. Также Кобзарь интересовался казацким краем. Собранный материал использовал впоследствии в своих произведениях, в частности, в поэме "Слепой", "Разрытая могила" и других.

Святопокровская сечевая церковь. Фото: bizslovo

Что писал о церкви Довженко

Известный писатель Александр Довженко писал о церкви 1954 года, когда рассказывал о затоплении исторических мест новым тогда Каховским морем.

"… Последнее воспоминание о церкви. Мне шестьдесят лет. С пятнадцати лет не верю в Бога и с тех пор не было в церкви. Но в селе Покровском я пожалел, что Бога нет. Мне ужасно захотелось, чтобы он явился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, воздвигнутый в честь его Божьей матери, наказал яростной смертью темных и подлых иуд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Красоты. Веры в несуществующего Бога у тебя не убавилось. Уменьшилось красоты", — писал он.

Напомним, Бельгия выделила 3,5 млн. евро для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.