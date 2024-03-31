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На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди — скільки кілометрів захисту вже готово

31 березня 2024 08:04
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Дніпропетровщині будують фортифікаційні споруди — скільки кілометрів захисту вже готово
Військові оглядають хід робіт. Фото: Сергій Лисак
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від наступу російських військ. Роботи тривають й у Дніпропетровській області, де вже встигли звести десятки кілометрів захисту.

Результати робіт показав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram 30 березня.

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Будівництво фортифікаційних споруд 

Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди у Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак
Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди у Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак
Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди у Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак
Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди у Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак
Фортифікаційні споруди
Фортифікаційні споруди у Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак

Сергій Лисак розповів, що до робіт залучили десятки одиниць техніки та спеціалістів. Майбутні вогневі точки споруджують на щебеневій основі із застосуванням залізобетонних конструкцій. 

"Зараз їх гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо. Такі споруди мають служити вправно, тримати оборону міцно і надійно, забезпечуючи захист військових. Все, як передбачено проєктами Міноборони. Викопали й більш ніж 42 км протитанкових ровів. Нарощуємо також число тетраедрів — спеціальних бетонних пірамід, яких вже встановили понад 11 тисяч", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА. 

Нагадаємо, громадський діяч днями розкритикував хід робіт у будівництві фортифікаційних споруд.

А очільник Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що військові ретельно готуються до можливого повторного наступу росіян.

війна
ЗСУ
Дніпропетровська область

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