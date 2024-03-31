В Днепропетровской области строят фортификационные сооружения — сколько километров защиты уже готово
В Украине идет строительство фортификационных сооружений для защиты от наступления российских войск. Работы продолжаются и в Днепропетровской области, где уже успели построить десятки километров защиты.
Результаты работ показал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram 30 марта.
Строительство фортификационных сооружений
Сергей Лысак рассказал, что в работах задействованы десятки единиц техники и специалистов. Будущие огневые точки сооружают на щебеночной основе с применением железобетонных конструкций.
"Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного влияния дождевой и сточных вод, испарений и т.д. Такие сооружения должны служить умело, держать оборону крепко и надежно, обеспечивая защиту военных. Все, как предусмотрено проектами Минобороны. Вырыли и более 42 км противотанковых рвов." Наращиваем также число тетраэдров — специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тысяч, — сообщил председатель Днепропетровской ОВА.
Напомним, общественный деятель на днях раскритиковал ход работ по строительству фортификационных сооружений.
А глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что военные тщательно готовятся к возможному повторному наступлению россиян.
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