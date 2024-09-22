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На Дніпропетровщині пролунав вибух — що відомо

22 вересня 2024 08:41
Галина Шподарева - редактор
У місті Павлоград на Дніпропетровщині 22 вересня пролунав вибух
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Вибух у Павлограді Дніпропетровської області в неділю, 22 вересня, пролунав під час повітряної тривоги.Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння  з північного та східного напрямків та швидкісну ціль на Павлоград. 

Про вибух у Павлограді повідомили кореспонденти "Суспільного" у Telegram. 

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У неділю, 22 вересня, близько 8:30 у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух. 

На Дніпропетровщині пролунав вибух — що відомо - фото 1

О 8:27 в Дніпропетровські області було оголошено повітряну тривогу. 

На Дніпропетровщині пролунав вибух — що відомо - фото 2
Повітряна тривога. Фото: скриншот

О 8:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків, а о 8:30 повідомили про швидкісну ціль на Павлоград. 

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Дописи Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 вересня армія РФ вдарила по спальному районі міста Харкова: снаряд влучив біля багатоповерхівки, постраждали десятки людей, сталися пожежі. 

Також ми писали, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок авіаудару зросла до 21 людини. Серед поранених — 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків. 

війна Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар Павлоград

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