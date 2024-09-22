У місті Павлоград на Дніпропетровщині 22 вересня пролунав вибух

На Дніпропетровщині пролунав вибух — що відомо
Вибух у Павлограді Дніпропетровської області в неділю, 22 вересня, пролунав під час повітряної тривоги.Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків та швидкісну ціль на Павлоград.
Про вибух у Павлограді повідомили кореспонденти "Суспільного" у Telegram.
Обстріл Павлограда 22 вересня
У неділю, 22 вересня, близько 8:30 у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух.
О 8:27 в Дніпропетровські області було оголошено повітряну тривогу.
О 8:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків, а о 8:30 повідомили про швидкісну ціль на Павлоград.
Нагадаємо, 21 вересня армія РФ вдарила по спальному районі міста Харкова: снаряд влучив біля багатоповерхівки, постраждали десятки людей, сталися пожежі.
Також ми писали, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок авіаудару зросла до 21 людини. Серед поранених — 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.
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