У місті Павлоград на Дніпропетровщині 22 вересня пролунав вибух

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Вибух у Павлограді Дніпропетровської області в неділю, 22 вересня, пролунав під час повітряної тривоги.Перед цим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків та швидкісну ціль на Павлоград.

Про вибух у Павлограді повідомили кореспонденти "Суспільного" у Telegram.

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У неділю, 22 вересня, близько 8:30 у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух.

О 8:27 в Дніпропетровські області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога. Фото: скриншот

О 8:28 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та східного напрямків, а о 8:30 повідомили про швидкісну ціль на Павлоград.

Дописи Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 вересня армія РФ вдарила по спальному районі міста Харкова: снаряд влучив біля багатоповерхівки, постраждали десятки людей, сталися пожежі.

Також ми писали, що кількість постраждалих у Харкові внаслідок авіаудару зросла до 21 людини. Серед поранених — 8-річна дитина та двоє 17-річних підлітків.

