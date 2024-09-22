В городе Павлоград на Днепропетровщине 22 сентября прогремел взрыв

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Взрыв в Павлограде Днепропетровской области в воскресенье, 22 сентября, прогремел во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по северному и восточному направлениям и скоростной цели на Павлоград.

О взрыве в Павлограде сообщили корреспонденты "Суспільного" в Telegram.

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В воскресенье, 22 сентября, около 8:30 в городе Павлоград Днепропетровской области раздался взрыв.

В 8:27 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога. Фото: скриншот

В 8:28 в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по северному и восточному направлениям, а в 8:30 сообщили о скоростной цели на Павлоград.

Сообщения Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, 21 сентября армия РФ ударила по спальному району города Харькова: снаряд попал возле многоэтажки, пострадали десятки человек, произошли пожары.

Также мы писали, что количество пострадавших в Харькове в результате авиаудара возросло до 21 человека. Среди раненых — 8-летний ребенок и два 17-летних подростка.

