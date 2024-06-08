На Дніпропетровщині поранили рятувальника

На Дніпропетровщині росіяни завдали повторного удару по місцю обстрілу — поранено рятувальника
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу було поранено рятувальника. Це сталося внаслідок повторного ворожого удару по місцю, яке було раніше атаковане дронами.
Про це повідомили в ДСНС України у суботу, 8 червня.
Поранено рятувальника
"Росіяни за допомогою дронів камікадзе атакували Нікопольський район. Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль", — говориться у повідомленні.
Бійці ДСНС, прибувши на місце виклику, розпочали ліквідацію пожежі. І саме в цей момент ворог завдав другого підступного удару.
"Поранено начальника караулу, його доправлено до лікарні, стан — тяжкий", — говориться у повідомленні.
28-річного рятувальника негайно госпіталізували, йому надається уся необхідна медична допомога.
Раніше ми повідомляли, що голова Полтавської ОВА Філіп Пронін оприлюднив інформацію щодо наслідків російських обстрілів 7 червня. У регіоні пошкоджено понад 50 приватних будинків, є постраждалі.
Нагадаємо, 7 червня російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді.
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