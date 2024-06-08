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На Дніпропетровщині росіяни завдали повторного удару по місцю обстрілу — поранено рятувальника

8 червня 2024 15:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Дніпропетровщині поранили рятувальника
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу було поранено рятувальника. Це сталося внаслідок повторного ворожого удару по місцю, яке було раніше атаковане дронами.

Про це повідомили в ДСНС України у суботу, 8 червня.   

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"Росіяни за допомогою дронів камікадзе атакували Нікопольський район. Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль", — говориться у повідомленні.

Бійці ДСНС, прибувши на місце виклику, розпочали ліквідацію пожежі. І саме в цей момент ворог завдав другого підступного удару.   

"Поранено начальника караулу, його доправлено до лікарні, стан — тяжкий", — говориться у повідомленні. 

28-річного рятувальника негайно госпіталізували, йому надається уся необхідна медична допомога.

Раніше ми повідомляли, що голова Полтавської ОВА Філіп Пронін оприлюднив інформацію щодо наслідків російських обстрілів 7 червня. У регіоні пошкоджено понад 50 приватних будинків, є постраждалі.

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді. 

Україна
окупанти
ДСНС
обстріли
війна в Україні
поранення

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