На Дніпропетровщині поранили рятувальника

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу було поранено рятувальника. Це сталося внаслідок повторного ворожого удару по місцю, яке було раніше атаковане дронами.

Про це повідомили в ДСНС України у суботу, 8 червня.

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Поранено рятувальника

"Росіяни за допомогою дронів камікадзе атакували Нікопольський район. Через ворожий обстріл зайнявся автомобіль", — говориться у повідомленні.

Бійці ДСНС, прибувши на місце виклику, розпочали ліквідацію пожежі. І саме в цей момент ворог завдав другого підступного удару.

"Поранено начальника караулу, його доправлено до лікарні, стан — тяжкий", — говориться у повідомленні.

28-річного рятувальника негайно госпіталізували, йому надається уся необхідна медична допомога.

Раніше ми повідомляли, що голова Полтавської ОВА Філіп Пронін оприлюднив інформацію щодо наслідків російських обстрілів 7 червня. У регіоні пошкоджено понад 50 приватних будинків, є постраждалі.

Нагадаємо, 7 червня російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді.