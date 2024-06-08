На Днепропетровщине ранили спасателя

Спасатель тушит пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела был ранен спасатель. Это произошло вследствие повторного вражеского удара по месту, ранее атакованному дронами.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в субботу, 8 июня.

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Ранен спасатель

"Россияне с помощью дронов камикадзе атаковали Никопольский район. Из-за вражеских обстрелов загорелся автомобиль", — говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС, прибыв на место вызова, приступили к ликвидации пожара. И именно в этот момент враг нанес второй коварный удар.

"Ранен начальник караула, он доставлен в больницу, состояние — тяжелое", — говорится в сообщении.

28-летний спасатель был немедленно госпитализирован, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что глава Полтавской ОВА Филипп Пронин обнародовал информацию о последствиях российских обстрелов 7 июня. В регионе повреждено более 50 частных домов, есть пострадавшие.

Напомним, 7 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.