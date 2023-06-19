Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ: СБУ затримали агента РФ

На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який хотів зірвати контрнаступ ЗСУ
На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів підірвати залізничну станцію. Цим він планував зірвати контранступ ЗСУ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Російський агент хотів зірвати контрнаступ ЗСУ
Злочинцем виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. Його завербували у російській військовій розвідці.
"На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.
В СБУ також кажуть, що агент фіксував усі об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів. Завдяки цьому окупанти планували диверсії на об’єктах Укрзалізниці, а саме зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.
У агента провели обшуки
Під час обшуків СБУ виявила:
- гранати Ф-1 та РГД-5;
- карабін;
- велику кількість набоїв до стрілецької зброї;
- димові шашки.
Наразі злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі під час окупації м. Ізюм.
Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.