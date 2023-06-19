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На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який хотів зірвати контрнаступ ЗСУ

19 червня 2023 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ: СБУ затримали агента РФ
СБУ затримала агента РФ. Фото: Служба безпеки України\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів підірвати залізничну станцію. Цим він планував зірвати контранступ ЗСУ. 

Про це повідомляє Служба безпеки України

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Злочинцем виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. Його завербували у російській військовій розвідці. 

"На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони", — йдеться у повідомленні. 

В СБУ також кажуть, що агент фіксував усі об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів. Завдяки цьому окупанти планували диверсії на об’єктах Укрзалізниці, а саме зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

У агента провели обшуки

Під час обшуків СБУ виявила:

  •  гранати Ф-1 та РГД-5;
  • карабін;
  • велику кількість набоїв до стрілецької зброї;
  • димові шашки.

Наразі злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

 

  • СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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Нагадаємо, на Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі під час окупації м. Ізюм. 

Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

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