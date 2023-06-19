Хотів зірвати контрнаступ ЗСУ: СБУ затримали агента РФ

СБУ затримала агента РФ. Фото: Служба безпеки України\Telegram

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів підірвати залізничну станцію. Цим він планував зірвати контранступ ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Злочинцем виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. Його завербували у російській військовій розвідці.

"На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

В СБУ також кажуть, що агент фіксував усі об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів. Завдяки цьому окупанти планували диверсії на об’єктах Укрзалізниці, а саме зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

У агента провели обшуки

Під час обшуків СБУ виявила:

гранати Ф-1 та РГД-5;

карабін;

велику кількість набоїв до стрілецької зброї;

димові шашки.

Наразі злочинець перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram 1 / 5

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі під час окупації м. Ізюм.

Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.