Хотел сорвать контрнаступление ВСУ: СБУ задержали агента РФ

В Днепропетровской области задержали агента РФ, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который хотел взорвать железнодорожную станцию. Этим он планировал сорвать контранступление ВСУ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Российский агент хотел сорвать контрнаступление ВСУ
Преступником оказался работник местной станции Укрзализныци. Его завербовали в русской военной разведке.
"В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны", — говорится в сообщении.
В СБУ также говорят, что агент фиксировал все объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов. Благодаря этому оккупанты планировали диверсии на объектах Укрзализныци, а именно сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.
У агента провели обыски
Во время обысков СБУ обнаружила:
- гранаты Ф-1 и РГД-5;
- карабин;
- большое количество патронов к стрелковому оружию;
- дымовые шашки.
В настоящее время преступник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
Напомним, в Харьковской области будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе во время оккупации г. Изюм.
СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.