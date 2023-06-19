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В Днепропетровской области задержали агента РФ, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ

19 июня 2023 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Хотел сорвать контрнаступление ВСУ: СБУ задержали агента РФ
СБУ задержала агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который хотел взорвать железнодорожную станцию. Этим он планировал сорвать контранступление ВСУ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Преступником оказался работник местной станции Укрзализныци. Его завербовали в русской военной разведке.

"В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны", — говорится в сообщении.

В СБУ также говорят, что агент фиксировал все объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов. Благодаря этому оккупанты планировали диверсии на объектах Укрзализныци, а именно сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

У агента провели обыски

Во время обысков СБУ обнаружила:

  • гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • карабин;
  • большое количество патронов к стрелковому оружию;
  • дымовые шашки.

В настоящее время преступник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

  • СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
  • СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ\Telegram
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Напомним, в Харьковской области будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе во время оккупации г. Изюм.

СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

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