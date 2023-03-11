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На Донбасі росія примусово паспортизує і заганяє в окупаційну армію місцевих мешканців

11 березня 2023 18:53
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Росія вимагає від усіх мешканців Донбасу отримати паспорти з двоголовим орлом
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Зігнавши жителів українського Донбасу в окупаційну армію, російська влада вимагає від них отримувати громадянство рф. Якщо ж ті не погодяться, їм погрожують невиплатою усіх обіцяних грошей.

Про це повідомив у традиційному вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Примусова паспортизація мешканців Донбасу

Російська окупаційна влада зайнялася примусовим наверненням до громадянства країни-агресора усіх мешканців окупованих Донецької і Луганської областей.

Йдеться, зокрема, і про тих, хто проживає на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

Паспорт через мобілізацію

Для цього окупанти почали вимагати від усіх мешканців захоплених територій, яких раніше зігнали в окупаційну армію, підписати довготривалі контракти на проходження військової служби у збройних силах російської федерації.

Та для цього обов’язково потрібно мати паспорт рф. Тож окупанти вимагають від мешканців Донбасу відмовитися навіть від "паспортів" квазідержав "ДНР" та "ЛНР".

Тим же, хто відмовиться від отримання російських паспортів, погрожують скасуванням усіх встановлених виплат та соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців армії країни-агресора.

Нагадаємо, що 26 грудня президент росії підписав черговий указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України. Відтепер процедура має займати до 10 днів. Крім того, громадянство неповнолітнім, старшим за 14 років, видаватимуть на основі заяви від "законного представника".

Фото: Pixabay

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