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На Донбассе россия принудительно паспортизирует и загоняет в оккупационную армию местных жителей

11 марта 2023 18:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия требует от всех жителей Донбасса получить паспорта с двуглавым орлом
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Согнав жителей украинского Донбасса в оккупационную армию, российская власть требует от них получать гражданство россии. Если же они не согласятся, им угрожают невыплатой всех обещанных денег.

Об этом сообщил в традиционной вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Принудительная паспортизация жителей Донбасса

Российские оккупационные власти занялись принудительным обращением в гражданство страны-агрессора всех жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Речь идет, в частности, и о проживающих на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Паспорт через мобилизацию

Для этого оккупанты потребовали от всех жителей захваченных территорий, которых ранее согнали в оккупационную армию, подписать долгосрочные контракты на прохождение военной службы в вооруженных силах российской федерации.

Но для этого обязательно нужно иметь паспорт россии. Поэтому оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться даже от "паспортов" квазигосударств "ДНР" и "ЛНР".

Тем же, кто откажется от получения российских паспортов, угрожают упразднением всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренных для военнослужащих армии страны-агрессора.

Напомним, что 26 декабря президент россии подписал очередной указ о порядке приобретения российского гражданства гражданами Украины. Теперь процедура должна занимать до 10 дней. Кроме того, гражданство несовершеннолетним старше 14 лет будут выдавать на основе заявления от "законного представителя".

Фото: Pixabay

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