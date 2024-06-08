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На Донеччині бійці підрозділу "Білі янголи" евакуювали п'ять людей з прифронтової зони

8 червня 2024 16:16
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Евакуація людей на Донеччині
Мешканці Донеччини під час евакуації. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Донецькій області правоохоронці з підрозділу "Білі янголи" евакуювали з наближених до зони бойових дій районів вцілілих жителів Очеретинської громади. Загалом вдалося вивезти п'ять осіб.

Про це повідомили у Національній поліції України у суботу, 8 червня.

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"Із села Сокіл, що за 300 метрів від лінії активних бойових дій, вдалось евакуювати п’ятьох мешканців: 61-річну жінку із сином, а також чоловіка та його літніх батьків", — повідомили правоохоронці. 

Будинок літнього подружжя згорів після атаки одразу семи дронів. Всі речі залишились у підвалі під завалами.

Люди розповідають, що ворог цілеспрямовано б’є по укриттю: "Вони бачать, що хтось пішов у підвал — і просто луплять туди, у хату. І ще зверху "Градами" сиплять".

Крім того, екіпаж поліції доставив у прифронтові Пантелеймонівку та Олександропіль близько тонни  гуманітарної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про ухвалене рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів. Причинами є їхнє розташування та посилені обстріли ворога.

З населених пунктів Харківської області, які розташовані поблизу кордону з Росією, триває евакуація цивільних. Наразі обласна влада застосувала примусові заходи щодо вивезення сімей на більш безпечні території.

Україна
Донецька область
поліція
війна в Україні
евакуація
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