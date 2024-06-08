Жители Донбасса во время эвакуации. Фото: скриншот

В Донецкой области правоохранители из подразделения "Белые ангелы" эвакуировали из приближенных к зоне боевых действий районов уцелевших жителей Очеретинской громады. Всего удалось вывезти пять человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в субботу, 8 июня.

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Эвакуация людей в Донецкой области

"Из села Сокол, в 300 метрах от линии активных боевых действий, удалось эвакуировать пятерых жителей: 61-летнюю женщину с сыном, а также мужчину и его пожилых родителей", — сообщили правоохранители.

Дом пожилых супругов сгорел после атаки сразу семи дронов. Все вещи остались в подвале под завалами.

Люди рассказывают, что враг целенаправленно бьет по укрытию: "Они видят, что кто-то ушел в подвал — и просто лупят туда, в дом. И еще сверху "Градами" сыпят".

Кроме того, экипаж полиции доставил в прифронтовые Пантелеймоновку и Александрополь около тонны гуманитарной помощи.

Ранее мы сообщали, что глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о принятом решении вместе с военным командованием эвакуировать еще восемь населенных пунктов. Причины — их расположения и усиленные обстрелы врага.

Из населенных пунктов Харьковской области, находящихся вблизи границы с Россией, идет эвакуация гражданских. В настоящее время областные власти применили принудительные меры по вывозу семей на более безопасные территории.