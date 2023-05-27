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На Донеччині фермери зорали поле за сім кілометрів від позицій окупантів

27 травня 2023 23:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Донеччині фермери зорали поле за сім кілометрів від позицій окупантів
Українські селяни. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українці продовжують демонструвати свою незламність та хоробрість у боротьбі проти окупантів на сході країни. Нещодавно на Донеччині сталася неймовірна подія, яка стала доказом героїзму місцевих фермерів.

Про це повідомив боєць Збройних сил України Єгор Фірсов.

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За словами бійця, українські фермери продемонстрували неймовірну сміливість і незламність, коли зорали поле на відстані сім кілометрів до позицій російських військових, які незаконно окупували українські землі.

"З тієї точки, де я зараз перебуваю, рівно сім кілометрів, а наші українські фермери працюють, наші українські фермери орють. У цю точку може достріляти ворожий танк, сюди долітають ворожі міни. Над нами літають "Гради", "Урагани", а українські фермери продовжують працювати та орати", — сказав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, що в Україні аграріїв деокупованих територій звільнили від податків. Це передбачає закон №7632, який підписав президент Володимир Зеленський.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене або пошкоджене нерухоме майно". Його внесли на розгляд Верховної Ради на початку серпня 2022 року, проте народні депутати ухвалили його лише у квітні 2023-го.

 

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