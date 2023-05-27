В Донецкой области фермеры вспахали поле в семи километрах от позиций оккупантов
Украинцы продолжают демонстрировать свою несокрушимость и храбрость в борьбе против оккупантов на востоке страны. Недавно в Донецкой области произошло невероятное событие, которое стало доказательством героизма местных фермеров.
Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины Егор Фирсов.
Что сказал украинский защитник
По словам бойца, украинские фермеры продемонстрировали невероятную смелость и несокрушимость, когда вспахали поле на расстоянии в семь километров до позиций российских военных, незаконно оккупировавших украинские земли.
"С той точки, где я сейчас нахожусь, ровно семь километров, а наши украинские фермеры работают, наши украинские фермеры пашут. В эту точку может дострелять вражеский танк, сюда долетают вражеские мины. Над нами летают "Грады", "Ураганы", а украинские фермеры продолжают работать и пахать", — сказал Егор Фирсов.
Напомним, что в Украине аграриев деоккупированных территорий освободили от налогов. Это предусматривает закон №7632, который подписал президент Владимир Зеленский.
Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Его внесли на рассмотрение Верховной Рады в начале августа 2022 года, однако народные депутаты приняли его только в апреле 2023-го.