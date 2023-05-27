В Донецкой области фермеры вспахали поле в семи километрах от позиций оккупантов

Украинские фермеры. Фото: google

Украинцы продолжают демонстрировать свою несокрушимость и храбрость в борьбе против оккупантов на востоке страны. Недавно в Донецкой области произошло невероятное событие, которое стало доказательством героизма местных фермеров.

Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины Егор Фирсов.

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По словам бойца, украинские фермеры продемонстрировали невероятную смелость и несокрушимость, когда вспахали поле на расстоянии в семь километров до позиций российских военных, незаконно оккупировавших украинские земли.

"С той точки, где я сейчас нахожусь, ровно семь километров, а наши украинские фермеры работают, наши украинские фермеры пашут. В эту точку может дострелять вражеский танк, сюда долетают вражеские мины. Над нами летают "Грады", "Ураганы", а украинские фермеры продолжают работать и пахать", — сказал Егор Фирсов.

Напомним, что в Украине аграриев деоккупированных территорий освободили от налогов. Это предусматривает закон №7632, который подписал президент Владимир Зеленский.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Его внесли на рассмотрение Верховной Рады в начале августа 2022 года, однако народные депутаты приняли его только в апреле 2023-го.