На Донеччині колаборант відстежував місця дислокації ЗСУ — яке покарання

Співробітники СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала інформатора російських загарбників. Він сприяв підготовці "прориву" ворожих військ на одній із найгарячіших ділянок фронту у Донецькій області.

Про це повідомили у Службі безпеки України у понеділок, 20 травня.

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"Зливав" позиції ЗСУ

Контррозвідка СБУ упіймала російського інформатора на Донеччині. Чоловік намагався допомогти військам РФ прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Наразі це одна із найгарячіших точок фронту.

"Зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ", — говориться у повідомленні СБУ.

Щоб виявити місця дислокації підрозділів Сил оборони, колаборант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час своїх вилазок чоловік "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників.

Отримавши ці координати, росіяни мали намір здійснити масовані удари з використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Дії співробітників СБУ

Співробітники СБУ провели заходи з убезпечення пунктів базування ЗСУ. Після цього вони затримали фігуранта у його власному помешканні.

В інформатора оперативники вилучили мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму.

Зловмисник дистанційно підтримував контакт з двома знайомими — бійцями окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення.

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