В Донецкой области коллаборант отслеживал места дислокации ВСУ — какое наказание

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала информатора российских захватчиков. Он способствовал подготовке "прорыва" вражеских войск на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 20 мая.

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Контрразведка СБУ поймала российского информатора в Донецкой области. Мужчина пытался помочь войскам РФ прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении. Пока это одна из самых горячих точек фронта.

"Злоумышленник передавал оккупантам геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск", — говорится в сообщении СБУ.

Чтобы найти места дислокации подразделений Сил обороны, коллаборант автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей.

Во время своих вылазок мужчина "отчитывался" российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников.

Получив эти координаты, россияне намеревались осуществить массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии.

Действия сотрудников СБУ

Сотрудники СБУ провели меры по обеспечению пунктов базирования ВСУ. После этого они задержали фигуранта в его собственном доме.

У информатора оперативники изъяли мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма.

Злоумышленник дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми — бойцами оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте. Из-за них информация попадала в военную разведку РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ.

В настоящее время предатель находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Ранее мы сообщали, что за участие в террористической организации "ДНР" осужден житель Одесской области. Мужчина воевал против Украины в Донецкой области, за что теперь будет отбывать наказание в тюрьме.

Напомним, что правоохранители разоблачили уроженца Крыма в государственной измене и объявили ему о подозрении. Мужчина активно участвовал в оккупации полуострова и до сих пор пропагандирует политику Кремля в соцсетях.