На Донеччині судитимуть працівників ТЦК за допомогу ухилянтам

Затримання зловмисників у ТЦК. Фото: пресслужба ДБР

У Краматорському районі працівників районного ТЦК спіймали на виготовленні фальшивих довідок для виїзду за кордон. Підозру оголосили керівнику центру та двом його підлеглим.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Фальшиві довідки для ухилянтів

Співробітники ДБР виявили у одному із територіальних центрів комплектування Краматорського району Донецької області схему виготовлення фальшивих довідок для ухилянтів від мобілізації і виїзду за кордон.

Очільник ТЦК шукав “клієнтів” і сам пропонував їм “послуги”. Вартість яких оцінював у 2-3 тисяч доларів США.

П’ятьох таких ухилянтів прикордонники зупинили на кордоні в Закарпатській та Чернівецькій областях.

Статті для працівників ТЦК

Усього було оголошено підозри трьом працівникам центру комплектування.

Зокрема:

начальнику одного з районних ТЦК — в створенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України);

двом його підлеглим — у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який продавав фальшиві посвідчення волонтера для перетину кордону під час воєнного стану.