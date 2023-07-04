В Донецкой области будут судить работников ТЦК за помощь уклонистам

Задержание злоумышленников в ТЦК Фото: пресс-служба ДБР

В Краматорском районе работников районного ТЦК поймали на изготовлении фальшивых справок для выезда за границу. Подозрение объявили руководителю центра и двум его подчиненным.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Фальшивые справки для уклонистов

Сотрудники ДБР обнаружили в одном из территориальных центров комплектования Краматорского района Донецкой области схему изготовления фальшивых справок для уклоняющихся от мобилизации и выезда за границу.

Глава ТЦК искал "клиентов" и сам предлагал им "услуги". Стоимость которых оценивала в 2-3 тысячи долларов США.

Пять таких уклонистов пограничники остановили на границе в Закарпатской и Черновицкой областях.

Статьи для работников ТЦК

Всего было объявлено подозрение трем работникам центра комплектования.

В частности:

начальнику одного из районных ТЦК - в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 статьи 28 ч. 1 статьи 366, ч. 3 статьи 28 ч. 1 статьи 366 УК Украины);

двум его подчиненным — в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, продававшего фальшивые удостоверения волонтера для пересечения границы во время военного положения.