В Донецкой области будут судить работников ТЦК за помощь уклонистам
В Краматорском районе работников районного ТЦК поймали на изготовлении фальшивых справок для выезда за границу. Подозрение объявили руководителю центра и двум его подчиненным.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Фальшивые справки для уклонистов
Сотрудники ДБР обнаружили в одном из территориальных центров комплектования Краматорского района Донецкой области схему изготовления фальшивых справок для уклоняющихся от мобилизации и выезда за границу.
Глава ТЦК искал "клиентов" и сам предлагал им "услуги". Стоимость которых оценивала в 2-3 тысячи долларов США.
Пять таких уклонистов пограничники остановили на границе в Закарпатской и Черновицкой областях.
Статьи для работников ТЦК
Всего было объявлено подозрение трем работникам центра комплектования.
В частности:
- начальнику одного из районных ТЦК - в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 статьи 28 ч. 1 статьи 366, ч. 3 статьи 28 ч. 1 статьи 366 УК Украины);
- двум его подчиненным — в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, продававшего фальшивые удостоверения волонтера для пересечения границы во время военного положения.