Мобілізація в Україні 2023 — кого точно не зможуть призвати до лав ЗСУ

Призов на військову службу в Україні. Фото: ТЦК та СП

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне російське вторгнення. Практично в усіх регіонах країни продовжується призов військовозобов'язаних осіб на військову службу. Проте є категорії чоловіків, яких не можуть взяти до лав Збройних сил.

Пропонуємо ознайомитися з переліком тих, кого заборонено примусово мобілізувати до війська.

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Перш за все, слід зазначити, що питання відсторонення або бронювання від мобілізації регулюється ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, визначає наказ № 952 Міністерства економіки України. У документі йдеться про те, що бронювати працівників можуть підприємства критичної інфраструктури або які виконують спеціальні завдання для оборони України.

Хто з українців не підлягає призову на військову службу:

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

залучені до роботи в органах державної влади;

залучені до роботи на критично важливих підприємствах (заброньовані працівники);

непридатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

непридатні за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, матір, дід, баба, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;

батьки-одинаки, які виховують одну або більше неповнолітню дитину;

батьки, під опікою яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

виховують повнолітню (18-23 роки) дитину з інвалідністю I-II групи (якщо немає інших осіб здатних це робити);

особи, які опікуються чоловіком/дружиною або батьками (своїми чи чоловіка/дружини), які були визнані інвалідами I-II групи (якщо немає інших осіб здатних це робити);

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які на постійній основі доглядають осіб, які потребують турботи;

особи, які здобувають освіту (студенти, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти) та навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної(професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

засуджені за тяжкі злочини;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Варто зазначити, що мобілізація в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Воєнний стан український парламент продовжував уже вісім разів від початку повномасштабної війни.

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