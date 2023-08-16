Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На фронт потраплять не всі — є особливі: кого в Україні не мобілізуватимуть? arrow

На фронт потраплять не всі — є особливі: кого в Україні не мобілізуватимуть?

16 серпня 2023 12:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні 2023 — кого точно не зможуть призвати до лав ЗСУ
Призов на військову службу в Україні. Фото: ТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне російське вторгнення. Практично в усіх регіонах країни продовжується призов військовозобов'язаних осіб на військову службу. Проте є категорії чоловіків, яких не можуть взяти до лав Збройних сил. 

Пропонуємо ознайомитися з переліком тих, кого заборонено примусово мобілізувати до війська. 

Читайте також:

Перш за все, слід зазначити, що питання відсторонення або бронювання від мобілізації регулюється ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, визначає наказ № 952 Міністерства економіки України. У документі йдеться про те, що бронювати працівників можуть підприємства критичної інфраструктури або які виконують спеціальні завдання для оборони України.

Хто з українців не підлягає призову на військову службу: 

  • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • залучені до роботи в органах державної влади;
  • залучені до роботи на критично важливих підприємствах (заброньовані працівники);
  • непридатні за станом здоров'я;
  • особи з інвалідністю;
  • ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
  • непридатні за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);
  • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, матір, дід, баба, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;
  • батьки-одинаки, які виховують одну або більше неповнолітню дитину;
  • батьки, під опікою яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • виховують повнолітню (18-23 роки) дитину з інвалідністю I-II групи (якщо немає інших осіб здатних це робити);
  • особи, які опікуються чоловіком/дружиною або батьками (своїми чи чоловіка/дружини), які були визнані інвалідами I-II групи (якщо немає інших осіб здатних це робити);
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • особи, які на постійній основі доглядають осіб, які потребують турботи;
  • особи, які здобувають освіту (студенти, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти) та навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
  • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної(професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • засуджені за тяжкі злочини;
  • інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Варто зазначити, що мобілізація в Україні триватиме до 15 листопада 2023 року. Воєнний стан український парламент продовжував уже вісім разів від початку повномасштабної війни.

 

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати на військову службу без проходження військово-лікарської комісії. 

Нагадаємо, ми повідомляли, до яких змін слід готуватися з 1 вересня та кого точно заберуть до ЗСУ.

Також ми розповідали, що військовозобов'язаним чоловікам можуть дозволити відмовлятися від мобілізації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз