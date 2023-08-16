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На фронт попадут не все — есть особенные: кого в Украине не будут мобилизовать?

16 августа 2023 12:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — кого точно не смогут призвать в ряды ВСУ
Призыв на военную службу в Украине. Фото: ТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного российского вторжения. Практически во всех регионах страны продолжается призыв военнообязанных на военную службу. Однако есть категории мужчин, которых не могут взять в ряды Вооруженных Сил.

Предлагаем ознакомиться с перечнем тех, кого запрещено принудительно мобилизовать в армию.

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Прежде всего следует отметить, что вопрос отсрочки или бронирования от мобилизации регулируется ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины. В документе говорится, что бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или предприятия, выполняющие специальные задачи для обороны Украины.

Кто из украинцев не подлежит призыву на военную службу:

  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • привлеченные к работе в органах государственной власти;
  • привлеченные к работе на критически важных предприятиях (забронированные работники);
  • непригодные по состоянию здоровья;
  • лица с инвалидностью;
  • те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);
  • непригодные по возрасту (не достигли 18 лет или старше 60 лет);
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;
  • родители-одиночки, воспитывающие одного или более несовершеннолетних детей;
  • родители, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью I-II группы (если нет других лиц, способных это делать);
  • лица, которые заботятся о муже/жене или родителях (своих или муже/жене), которые были признаны инвалидами I-II группы (если нет других лиц способных это делать);
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, на постоянной основе ухаживающие за лицами, нуждающимися в заботе;
  • лица, которые получают образование (студенты, аспиранты, докторанты, ассистенты-стажеры) и обучаются по дневной или дуальной форме получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • осужденные за тяжкие преступления;
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Стоит отметить, что мобилизация в Украине продлится до 15 ноября 2023 года. Военное положение украинский парламент продлевал уже восемь раз с начала полномасштабной войны.

 

Раньше мы писали, могут ли мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы сообщали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.

Также мы рассказывали, что военнообязанным мужчинам могут разрешить отказываться от мобилизации.

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