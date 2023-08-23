На фронті загинув депутат Київради Сергій Ільницький

Сергій Ільницький. Фото: соцмережі

У боях за Україну 22 серпня загинув Сергій депутат Київради Сергій Ільницький. Друзі та колеги висловлюють глибокі співчуття рідним.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Сергій Ільницький перебував на фронті з 2014 року. Він ветеран ЗСУ, учасник АТО, полковник у відставці.

На фронт пішов добровольцем, був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр.

Депутатом Київради став у квітні 2023 року від "Євросолідарності".

Нагадаємо, раніше ми писали, що війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. В бою проти окупантів на Запорізькому напрямку загинув відомий актор Олексій Хільський.

Додамо, під Києвом розпочнеться будівництво військового меморіального кладовища. Його планують збудувати до 2025 року.