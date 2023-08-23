На фронті загинув депутат Київради Сергій Ільницький
У боях за Україну 22 серпня загинув Сергій депутат Київради Сергій Ільницький. Друзі та колеги висловлюють глибокі співчуття рідним.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Що відомо про загиблого героя
Сергій Ільницький перебував на фронті з 2014 року. Він ветеран ЗСУ, учасник АТО, полковник у відставці.
На фронт пішов добровольцем, був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр.
Депутатом Київради став у квітні 2023 року від "Євросолідарності".
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