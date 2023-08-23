На фронте погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий
В боях за Украину 22 августа погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий. Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Что известно о погибшем герое
Сергей Ильницкий находился на фронте с 2014 года. Он ветеран ВСУ, участник АТО, полковник в отставке.
На фронт пошел добровольцем, был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр.
Депутатом Киевсовета стал в апреле 2023 года от "Евросолидарности".
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