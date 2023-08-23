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На фронте погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

23 августа 2023 12:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На фронте погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий
Сергей Ильницкий. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В боях за Украину 22 августа погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий. Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Что известно о погибшем герое

Сергей Ильницкий находился на фронте с 2014 года. Он ветеран ВСУ, участник АТО, полковник в отставке.

На фронт пошел добровольцем, был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша командир отряда "Юг" УГА в составе 28-й ОМБр.

Депутатом Киевсовета стал в апреле 2023 года от "Евросолидарности".

Напомним, ранее мы писали, что война продолжает уносить жизни лучших сыновей и дочерей нашей страны. В бою против оккупантов в Запорожском направлении погиб известный актер Алексей Хильский.

Добавим, что под Киевом начнется строительство военного мемориального кладбища. Его планируют построить к 2025 году.

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