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На фронті загинув український актор Євген Світличний

31 липня 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На фронті загинув український актор Євген Світличний
Євген Світличний. Фото: Вероніка Вельч/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На фронті загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років. 

Про це повідомляють український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов, український кінорежисер Олег Сенцов.

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Іванов розповів, що Світличний — це актор, що втілив образ Карася у фільмі "Носоріг". За його словами, він був світлою людиною.

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Допис Іванова. Фото: скриншот

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", — написав Сенцов.

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Допис Сенцова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.

Також ми писали, що у Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня. 

Додамо, під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.

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