На фронті загинув український актор Євген Світличний
На фронті загинув актор Євген Світличний. Йому було 29 років.
Про це повідомляють український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов, український кінорежисер Олег Сенцов.
Загибель на фронті
Іванов розповів, що Світличний — це актор, що втілив образ Карася у фільмі "Носоріг". За його словами, він був світлою людиною.
"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", — написав Сенцов.
Нагадаємо, на фронті загинув Віталій Шевченко. Він був одним з організаторів проукраїнських мітингів в окупованому місті Бердянськ.
Також ми писали, що у Києві лікарів звинувачують у недбальстві, яке призвело до смерті українського військовослужбовця Вадима з позивним "Фізрук". Він помер в одній із лікарень Солом'янського району столиці 17 липня.
Додамо, під час виконання бойового завдання у районі Бахмута загинув відомий український футзаліст Олександр Тихонець. Він служив у протитанковому батальйоні.