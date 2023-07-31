На фронте погиб украинский актер Евгений Светличный
На фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.
Об этом сообщают украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.
Гибель на фронте
Иванов рассказал, что Светличный — это актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог". По его словам, он был светлым человеком.
"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — написал Сенцов.
Напомним, на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.
Также мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физрук". Он умер в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.
Добавим, во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец. Он служил в противотанковом батальоне.