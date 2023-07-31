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На фронте погиб украинский актер Евгений Светличный

31 июля 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронте погиб украинский актер Евгений Светличный
Евгений Светличный. Фото: Вероника Вельч/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На фронте погиб актер Евгений Светличный. Ему было 29 лет.

Об этом сообщают украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

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Гибель на фронте

Иванов рассказал, что Светличный — это актер, воплотивший образ Карася в фильме "Носорог". По его словам, он был светлым человеком.

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Пост Иванова. Фото: скриншот

"Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину", — написал Сенцов.

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Пост Сенцова. Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб Виталий Шевченко. Он был одним из организаторов проукраинских митингов в оккупированном городе Бердянск.

Также мы писали, что в Киеве врачей обвиняют в халатности, которая привела к смерти украинского военнослужащего Вадима с позывным "Физрук". Он умер в одной из больниц Соломенского района столицы 17 июля.

Добавим, во время выполнения боевого задания в районе Бахмута погиб известный украинский футзалист Александр Тихонец. Он служил в противотанковом батальоне.

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