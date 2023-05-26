На яких ділянках фронту точаться найзапекліші бої: карти від ISW

Українські військові на фронті. Колаж: Новини.LIVE

Російська армія продовжує наступати на східному напрямку, в Донецькій та Луганській областях. На південному фронті російські війська в основному ведуть обстріл та бомбардування українських територій.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські війська продовжують безуспішні атаки в районах Масютівки та Білогорівки.

Разом з тим, українська армія, згідно із відео з геолокацією, відвойовує позиції на східній околиці Спірного.

Російські блогери стверджують, що росіяни в районі Кремінної взагалі не вели наступальних дій.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Окупаційні війська продовжили наступ в районі Авдіївки та Новокалинового.

Також відомо про бойові дії на північно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки.

Згідно із наявними даними, росіяни трохи просунулися в західній Мар’їнці.

А українські війська утримують позиції на південь від Авдіївки поблизу Опитного.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

За інформацією російських блогерів, на флангах навколо Бахмута тривають важкі бої.

Зараз з міста виходять підрозділи "вагнерівців", який змінюють сили так званої "ДНР".

Карта боїв, Бахмут

Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку російські війська зазнали втрат.

Зокрема, у Запорізькій області був збитий літак окупантів Су-25.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Разом з тим, у Херсонській області окупаційні підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по мирних містах і селах регіону.

Так, відомо про авіаудари по Бериславу на правому березі Дніпра.

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що у ніч на 26 травня Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.