На яких ділянках фронту точаться найзапекліші бої: карти від ISW
Російська армія продовжує наступати на східному напрямку, в Донецькій та Луганській областях. На південному фронті російські війська в основному ведуть обстріл та бомбардування українських територій.
Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські війська продовжують безуспішні атаки в районах Масютівки та Білогорівки.
Разом з тим, українська армія, згідно із відео з геолокацією, відвойовує позиції на східній околиці Спірного.
Російські блогери стверджують, що росіяни в районі Кремінної взагалі не вели наступальних дій.
Окупаційні війська продовжили наступ в районі Авдіївки та Новокалинового.
Також відомо про бойові дії на північно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки.
Згідно із наявними даними, росіяни трохи просунулися в західній Мар’їнці.
А українські війська утримують позиції на південь від Авдіївки поблизу Опитного.
За інформацією російських блогерів, на флангах навколо Бахмута тривають важкі бої.
Зараз з міста виходять підрозділи "вагнерівців", який змінюють сили так званої "ДНР".
Південь
На цьому напрямку російські війська зазнали втрат.
Зокрема, у Запорізькій області був збитий літак окупантів Су-25.
Разом з тим, у Херсонській області окупаційні підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по мирних містах і селах регіону.
Так, відомо про авіаудари по Бериславу на правому березі Дніпра.
Нагадаємо, що у ніч на 26 травня Росія знову здійснила атаку на територію України. Цього разу за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно — крилатими ракетами типу Х-101/555.