На каких участках фронта идут самые ожесточенные бои: карты от ISW

Украинские военные на фронте. Коллаж: Новини.LIVE

Российская армия продолжает наступать на восточном направлении в Донецкой и Луганской областях. На южном фронте российские войска в основном ведут обстрелы и бомбардировки украинских территорий.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска продолжают безуспешные атаки в районах Масютовки и Белогоровки.

Вместе с тем украинская армия, согласно видео с геолокацией, отвоевывает позиции на восточной окраине Спорного.

Российские блоггеры утверждают, что россияне в Кременной районе вообще не вели наступательных действий.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Оккупационные войска продолжили наступление в районе Авдеевки и Новокалинового.

Также известно о боевых действиях на северо-западной окраине Донецка в районе Марьинки.

Согласно имеющимся данным, россияне немного продвинулись в западной Марьинке.

А украинские войска удерживают позиции к югу от Авдеевки вблизи Опытного.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

По информации российских блоггеров, на флангах вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои.

Сейчас из города выходят подразделения "вагнеровцев", которые меняют силы так называемой "ДНР".

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

На этом направлении российские войска понесли потери.

В частности, в Запорожской области был сбит самолет окупантов Су-25.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Вместе с тем, в Херсонской области оккупационные подразделения продолжают наносить авиационные удары по мирным городам и селам региона.

Так, известно об авиаударах по Бериславу на правом берегу Днепра.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Напомним, что в ночь на 26 мая Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.