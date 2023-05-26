На каких участках фронта идут самые ожесточенные бои: карты от ISW
Российская армия продолжает наступать на восточном направлении в Донецкой и Луганской областях. На южном фронте российские войска в основном ведут обстрелы и бомбардировки украинских территорий.
Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские войска продолжают безуспешные атаки в районах Масютовки и Белогоровки.
Вместе с тем украинская армия, согласно видео с геолокацией, отвоевывает позиции на восточной окраине Спорного.
Российские блоггеры утверждают, что россияне в Кременной районе вообще не вели наступательных действий.
Оккупационные войска продолжили наступление в районе Авдеевки и Новокалинового.
Также известно о боевых действиях на северо-западной окраине Донецка в районе Марьинки.
Согласно имеющимся данным, россияне немного продвинулись в западной Марьинке.
А украинские войска удерживают позиции к югу от Авдеевки вблизи Опытного.
По информации российских блоггеров, на флангах вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои.
Сейчас из города выходят подразделения "вагнеровцев", которые меняют силы так называемой "ДНР".
Юг
На этом направлении российские войска понесли потери.
В частности, в Запорожской области был сбит самолет окупантов Су-25.
Вместе с тем, в Херсонской области оккупационные подразделения продолжают наносить авиационные удары по мирным городам и селам региона.
Так, известно об авиаударах по Бериславу на правом берегу Днепра.
Напомним, что в ночь на 26 мая Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.