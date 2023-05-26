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На каких участках фронта идут самые ожесточенные бои: карты от ISW

26 мая 2023 08:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На каких участках фронта идут самые ожесточенные бои: карты от ISW
Украинские военные на фронте. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская армия продолжает наступать на восточном направлении в Донецкой и Луганской областях. На южном фронте российские войска в основном ведут обстрелы и бомбардировки украинских территорий.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска продолжают безуспешные атаки в районах Масютовки и Белогоровки.

Вместе с тем украинская армия, согласно видео с геолокацией, отвоевывает позиции на восточной окраине Спорного.

Российские блоггеры утверждают, что россияне в Кременной районе вообще не вели наступательных действий.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Оккупационные войска продолжили наступление в районе Авдеевки и Новокалинового.

Также известно о боевых действиях на северо-западной окраине Донецка в районе Марьинки.

Согласно имеющимся данным, россияне немного продвинулись в западной Марьинке.

А украинские войска удерживают позиции к югу от Авдеевки вблизи Опытного.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

По информации российских блоггеров, на флангах вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои.

Сейчас из города выходят подразделения "вагнеровцев", которые меняют силы так называемой "ДНР".

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

На этом направлении российские войска понесли потери.

В частности, в Запорожской области был сбит самолет окупантов Су-25.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Вместе с тем, в Херсонской области оккупационные подразделения продолжают наносить авиационные удары по мирным городам и селам региона.

Так, известно об авиаударах по Бериславу на правом берегу Днепра.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, что в ночь на 26 мая Россия снова совершила атаку на территорию Украины. В этот раз с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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