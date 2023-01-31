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На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW

31 січня 2023 07:01
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росія готує новий наступ, імовірно, на території Луганської області
Володимир путін не змінив своїх планів щодо України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російська федерація продовжує виношувати плани нового великого вторгнення на територію України. Для цього вона закуповує зброю і готує до 200 тисяч резервістів.

Про це у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Плани нового наступу

Аналітики Інституту наголосили, що росія, імовірно, продовжує готуватися до можливого великого наступу у найближчі місяці 2023 року.

У ISW нагадують заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що не існує жодних ознак підготовки росії до мирних переговорів.

Усі показники, за словами Столтенберга, вказують якраз на протилежне — на підготовку нового наступу.

Це, зокрема, можливість мобілізувати до 200 тисяч резервістів та закупівля зброї у таких же, як сама росія, авторитарних держав — Ірану та Північної Кореї.

Росія на Донбасі

Також у Інституті вивчення війни згадали слова голови Ради резервістів ЗСУ Івана Тимочка.

Тимочко наголосив, що окупанти посилюють своє угруповання на території Донбасу, а до наступу вони будуть змушені вдатися через внутрішній тиск, який необхідний їм для перемоги.

Де саме росія наступатиме

Експерти Інституту припускають, що новий великий наступ окупаційних військ російської федерації матиме місце на східному фронті.

Йдеться, зокрема, про територію Луганської області.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що росія готується до тривалої війни в Україні. Столтенберг впевнений, що ті, хто підтримує Київ у НАТО, повинні продовжувати надсилати зброю, доки диктатор путін не зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою.

Також в українській розвідці повідомили, що російські окупанти проводять підготовку до довготривалої війни. Водночас є чимало факторів, які вказують на невдачі країни-терориста.

Фото з російським ЗМІ

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