Россия готовит новое наступление, вероятно, на территории Луганской области

На каком направлении россия готовит новое большое наступление: прогноз ISW
Российская федерация продолжает вынашивать планы нового крупного вторжения на территорию Украины. Для этого она закупает оружие и готовит до 200 тысяч резервистов.
Об этом в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта пишет американский Институт изучения войны (ISW).
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Планы нового наступления
Аналитики Института подчеркнули, что россия, вероятно, продолжает готовиться к возможному большому наступлению в ближайшие месяцы 2023 года.
В ISW напоминают заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что нет никаких признаков подготовки россии к мирным переговорам.
Все показатели, по словам Столтенберга, указывают как раз на противоположное — подготовку нового наступления.
Это, в частности, возможность мобилизовать до 200 тысяч резервистов и закупку оружия у таких же, как сама россия, авторитарных государств — Ирана и Северной Кореи.
Россия на Донбассе
Также в Институте изучения войны вспомнили слова председателя Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочка.
Тимочко подчеркнул, что оккупанты усиливают свою группировку на территории Донбасса, а к наступлению они будут вынуждены прибегнуть из-за внутреннего давления, необходимого им для победы.
Где именно россия будет наступать
Эксперты Института предполагают, что новое большое наступление оккупационных войск российской федерации будет иметь место на восточном фронте.
Речь идет, в частности, о территории Луганской области.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что россия готовится к длительной войне в Украине. Столтенберг уверен, что те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока диктатор пути не поймет, что он не может победить на поле боя.
Также в украинской разведке сообщили, что российские кафиры проводят подготовку к длительной войне . В то же время, есть немало факторов, указывающих на неудачи страны-террориста.
Фото с российским СМИ