Россия готовит новое наступление, вероятно, на территории Луганской области

Владимир путин не изменил своих планов по Украине

Российская федерация продолжает вынашивать планы нового крупного вторжения на территорию Украины. Для этого она закупает оружие и готовит до 200 тысяч резервистов.

Об этом в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Планы нового наступления

Аналитики Института подчеркнули, что россия, вероятно, продолжает готовиться к возможному большому наступлению в ближайшие месяцы 2023 года.

В ISW напоминают заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что нет никаких признаков подготовки россии к мирным переговорам.

Все показатели, по словам Столтенберга, указывают как раз на противоположное — подготовку нового наступления.

Это, в частности, возможность мобилизовать до 200 тысяч резервистов и закупку оружия у таких же, как сама россия, авторитарных государств — Ирана и Северной Кореи.

Россия на Донбассе

Также в Институте изучения войны вспомнили слова председателя Совета резервистов ВСУ Ивана Тимочка.

Тимочко подчеркнул, что оккупанты усиливают свою группировку на территории Донбасса, а к наступлению они будут вынуждены прибегнуть из-за внутреннего давления, необходимого им для победы.

Где именно россия будет наступать

Эксперты Института предполагают, что новое большое наступление оккупационных войск российской федерации будет иметь место на восточном фронте.

Речь идет, в частности, о территории Луганской области.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что россия готовится к длительной войне в Украине. Столтенберг уверен, что те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока диктатор пути не поймет, что он не может победить на поле боя.

Также в украинской разведке сообщили, что российские кафиры проводят подготовку к длительной войне . В то же время, есть немало факторов, указывающих на неудачи страны-террориста.

Фото с российским СМИ