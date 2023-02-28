На хабарі спіймали командира одного із підрозділів батальйону ТрО
Командира кадрового підрозділу одного із батальйонів ТрО затримали на хабарі. Зловмисник обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх з лінії фронту в тил.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Хабарник у ТрО
Правоохоронці спіймали на незаконних діях керівника кадрового підрозділу одного із батальйонів територіальної оборони.
Йому оголосили підозру у одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, 4 ст. 368 КК України).
Підозрюваний вимагав хабар розміром 1 230 000 грн.
За гроші — в тил
Слідство з’ясувало, що підозрюваний запропонував 14 військовослужбовцям перевести до навчального центру на базі бригади, а потім взагалі перемістити з фронту в тил.
Кожному із 14 військових така незаконна "послуга" коштувала 75 тисяч гривень.
Ще одному військовослужбовцю зловмисник пообіцяв допомогти уникнути адміністративної і кримінальної відповідальності за 180 тисяч гривень.
Саме під час отримання хабара керівника підрозділу і було затримано.
Нагадаємо, що у п'яти медзакладах Києва виявили факти підробки документів для ухилянтів від призову.
Фото: Офіс Генпрокурора