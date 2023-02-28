На хабарі спіймали командира одного із підрозділів батальйону ТрО

За 75 тисяч гривень підозрюваний обіцяв перевести військовослужбовця з фронту в тил

Командира кадрового підрозділу одного із батальйонів ТрО затримали на хабарі. Зловмисник обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх з лінії фронту в тил.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Хабарник у ТрО

Правоохоронці спіймали на незаконних діях керівника кадрового підрозділу одного із батальйонів територіальної оборони.

Йому оголосили підозру у одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 3, 4 ст. 368 КК України).

Підозрюваний вимагав хабар розміром 1 230 000 грн.

За гроші — в тил

Слідство з’ясувало, що підозрюваний запропонував 14 військовослужбовцям перевести до навчального центру на базі бригади, а потім взагалі перемістити з фронту в тил.

Кожному із 14 військових така незаконна "послуга" коштувала 75 тисяч гривень.

Ще одному військовослужбовцю зловмисник пообіцяв допомогти уникнути адміністративної і кримінальної відповідальності за 180 тисяч гривень.

Саме під час отримання хабара керівника підрозділу і було затримано.

Нагадаємо, що у п'яти медзакладах Києва виявили факти підробки документів для ухилянтів від призову.

Фото: Офіс Генпрокурора